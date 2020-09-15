Зеленский анонсировал нормандскую встречу советников

Украинский гарант Владимир Зеленский отметил, что встреча четырех советников лидеров нормандского формата состоится уже в ближайшие десять дней, и по ее итогам будет известна дата самого саммита глав Украины. Франции, Германии и России. Об этом президент заявил на брифинге по поводу своего визита в Австрию, передает "РБК-Украина".

Так, Зеленский подчеркнул, что стороны уже проводили встречу в Берлине и, несмотря на то, что предмет их переговоров был достаточно важен, ряд значительных вопросов так и не удалось обсудить.

"Поэтому уже в ближайшее время состоится новая встреча. По моим данным, примерно в течение десяти дней. Не знаю, как сказать лучше: будем верить или надеяться, но уже после этой встречи советников, состоится и основная встреча лидеров нормандского формата", - заключил президент Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что нормандскую встречу лидеров Украины, Германии, России и Франции планировали еще на сентябрь 2020 года, но тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг эти намерения с российской стороны.

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - отмечено в сообщении.



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