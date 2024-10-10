Завышенные ожидания: в Украине объяснили, чего ждать от «Рамштайна»

Отмена визита президента Джо Байдена в Европу, а вследствие этого и встречи высокого уровня Контактной группы "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, вызвало настоящую бурю страстей и сплошь и рядом конспирологических толкований того, почему это произошло, говорит политолог Владимир Фесенко. Именно в их контексте, отметил эксперт, в роли главного предателя выступает американский президент.

Рамштайн

Фесенко убежден, что отмена визита Байдена в Европу необходимо рассматривать, понимая, что этот визит планировался именно Белым Домом, это должен быть прощальный визит нынешнего Президента США в Европу, и он должен стать не просто стратегически значимым, а достаточно громким событием, которое бы отвечало в первую очередь интересам Байдена.

Кроме того, добавляет Фесенко, на встречах Байдена с европейскими лидерами обсуждались не только вопросы, связанные с Украиной, но и с ситуацией на Ближнем Востоке, отношения с Китаем и т.д. Кроме того, эксперт не исключает, что Байден и лидеры западных стран тоже собирались обсуждать и вопрос о том, что нужно будет делать в случае победы Трампа на выборах в США.

"Поэтому, по моему мнению, не в интересах Байдена было отменять эти важные встречи. С высокой вероятностью сейчас обсуждается и согласуется определенное изменение формата этих встреч. Их могут произвести в США. И потому возможно перенесение министерской конференции Рамштайна в Штаты, просто эта встреча будет соединена со встречей министров обороны стран НАТО, которая планируется 17-18 октября", — отметил Фесенко.

Также не исключено, что Байден поедет в Европу, но чуть позже. При этом эксперт отметил, что чудеса от Рамштайна не следует ожидать. Да, говорит эксперт, на встрече могут принять определенные решения, впрочем, часть из них будут непубличными.

"Максимум, что может быть – политическое заявление по поводу необходимости обеспечить гарантии безопасности для Украины во время завершения войны с Россией, и что необходимо ускорить интеграцию Украины в НАТО, но вступление Украины может состояться уже после завершения нынешней войны", — говорит Фесенко.

По его мнению, перспектива членства Украины в НАТО будет решаться не сейчас, а позже, в зависимости от того, кто станет Президентом США, на каких условиях свершится война с Россией и как будет развиваться послевоенный политический процесс в Европе и Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что встречу в формате Рамштайн перенесли, потому что на нее не сможет приехать Байден.



