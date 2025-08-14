logo

Западные политики обманывают украинцев: какие обещания не удастся реализовать
НОВОСТИ

Западные политики обманывают украинцев: какие обещания не удастся реализовать

Украина не вступит в НАТО и ЕС, по крайней мере, ближайшие 10 лет: Сазонов

14 августа 2025, 16:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вопрос предоставления гарантий безопасности Украине стоит остро. Украина видит лучшие гарантии вступления в НАТО, однако президент США Дональд Трамп категорически отвергает это. По мнению военных — шанс на вступление Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз призрачен, и больше похоже на "морковку" для украинцев.

Западные политики обманывают украинцев: какие обещания не удастся реализовать

Украина в ЕС. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал информацию, что Трамп выступил против вступления Украины в НАТО. Отмечает, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, Дональд Трамп четко исключил участие Альянса в гарантиях безопасности для Украины.

Военный отметил, сколько еще можно эту морковку людям показывать.

"Нас не примут в НАТО, нас не примут в ЕС. Ближайшие 10 лет — точно. Нас хором вводят в заблуждение западные политики, некоторые отечественные и упитанные ими активисты на грантах", — отметил военный.

По его словам этого не будет. Сазонов убежден, что давно нужно принять реальность и что-то разумное и реальное строить.

"Но проще показывать стране морковку и продолжать доить...", — заметил Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что если первая встреча пройдет нормально, он хотел бы почти сразу же провести вторую встречу с Зеленским и Путиным. И добавил, если они захотят, чтобы он там присутствовал. Однако встреча может и не состояться – Трамп назвал ключевое условие трехсторонней встречи.




Источник: https://t.me/Kirilovolodimirovich/20419
