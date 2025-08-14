Западные политики обманывают украинцев: какие обещания не удастся реализовать

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Вопрос предоставления гарантий безопасности Украине стоит остро. Украина видит лучшие гарантии вступления в НАТО, однако президент США Дональд Трамп категорически отвергает это. По мнению военных — шанс на вступление Украины в Североатлантический альянс и Европейский Союз призрачен, и больше похоже на "морковку" для украинцев.
Украина в ЕС. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов прокомментировал информацию, что Трамп выступил против вступления Украины в НАТО. Отмечает, что, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, Дональд Трамп четко исключил участие Альянса в гарантиях безопасности для Украины.
Военный отметил, сколько еще можно эту морковку людям показывать.
По его словам этого не будет. Сазонов убежден, что давно нужно принять реальность и что-то разумное и реальное строить.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп отметил, что если первая встреча пройдет нормально, он хотел бы почти сразу же провести вторую встречу с Зеленским и Путиным. И добавил, если они захотят, чтобы он там присутствовал. Однако встреча может и не состояться – Трамп назвал ключевое условие трехсторонней встречи.