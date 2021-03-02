Запад хочет сменить Сытника, позиция МВФ – тому подтверждение, - СМИ

Отказ МВФ в очередном транше кредита и очередные требования о реформах и борьбе с коррупцией являются следствием скандала вокруг Артёма Сытника, который продолжает возглавлять НАБУ в нарушение решения КС и при наличии приговора за коррупцию. Речь об этом идёт в статье "Коррупционеры против коррупции. Почему МВФ "ушёл" и кто после Сытника?", опубликованной изданием Golos.UA.

Фото: Google

"Сытник, которому покровительствует именно Запад с его тягой к финансовой чистоплотности, теперь оказывается фигурантом дела по узурпации власти и злостным нарушителем решений Конституционного суда. В добавок имя главантикоррупционера сияет в реестре коррупционеров – лоббировать такое лицо это не в "европейских манерах". Такого вопиющего бесстыдства со стороны Украины МВФ не выдержал и в выдаче транша отказал, мол, будем продолжать диалог, но пока требования не выполните – денег не видать вам — слишком высокий уровень коррупции для дальнейшего сотрудничества", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что в стремлении сохранить за собой Бюро любой ценой Артём Сытник идёт и на новые правонарушения и на скандалы, а также продолжает выполнять политические заказы.

"Сытник "внезапно" обнаружил, что, мол, приход главы КС Александра Тупицкого, который и вынес злополучный вердикт о незаконности его назначения, вообще был незаконный и подпадает под состав преступления. Позже случился ещё один курьёз: неугомонные "антикоррупционеры" начали как-то неуклюже грозить "уголовной расправой" сотруднику ОПУ Татарову, как оказалось позже, в связи с намерениями назначить Татарова главой ГБР — Западу эта идея пришлась не по вкусу и на него спустили Сытника. Это пару примеров того, что деятельность НАБУ в основном сводилась к штампованию производств по "непониманию неугодным о шаткости их положения", в то время, как реальные дела оседали в архивах НАБУ мёртвым грузом. Эффективности работы Бюро так не смогло продемонстрировать", — подчёркивает он.

Вместе с тем, Запад отказывается от поддержки Сытника и ищет ему замену: "Сейчас ситуация накалилась до предела, похоже даже на Западе готовы умыть руки. Уже есть даже позиция посольства США касательно его замены: если ранее они были главными лоббистами Сытника, сейчас в рядах представительства Штатов подыскивают ему альтернативу", — говорится в статье.

Что касается действий украинской власти по решению этой конфликтной ситуации, то алгоритмы и перспективы пока не ясны.

"Сытник официально признанный коррупционер, но возглавляет главное антикоррупционное ведомство в нарушение решения суда. Чтобы изменить это положение, необходимо внести изменения в законодательство, над чем сейчас и бьются в верхах. В Раде в рекордные скоки — всего за полдня, собрали 216 подписей под постановлением об увольнении главы НАБУ — 19 февраля документ одобрил парламентский комитет по обеспечению правоохранительной деятельности… Сытник, будучи ставленником США, немного увлёкся шпионскими играми на два фронта, позабыв о должностных обязанностях главы НАБУ и потянул на дно всю структуру, куда подобрали в целом очень даже хороший личный состав", — подытожил автор.





Ранее "Комментарии" сообщали, чем Украине грозит отсутствие транша МВФ.