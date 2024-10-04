Запад будет сложно убедить помочь Украине, там начали слушать «хороших русских»

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинадзе рассказала о деталях Варшавского форума безопасности. По ее словам, мир все больше и больше фрагментируется и закрывается в своих национальных домиках.

Иванна Климпуш-Цинадзе

"У меня есть ощущение, что дальше убеждать партнеров продолжать нам помогать можно только через призму их собственных интересов. Была заметна чрезмерная сосредоточенность участников форума на себе и отсутствие общего осознания, насколько насущным является усиление поддержки Украины. К сожалению, нет консенсуса и понимания того, как пригласить Украину в НАТО. Так же, кажется, партнеры в подавляющем большинстве не отдают себе отчет в масштабах разрушений нашей энергетики и тех проблем, которые это за собой скоро повлечет", — отметила нардеп.

Зато, по ее словам, у Европы снова появилось желание слушать "хороших русских", большинство которых говорят очень опасные вещи. Михаил Ходорковский, говорит нардеп, например, рассказывал, что совсем не обязательно преодолевать российский империализм. По ее словам, "хорошие русские" ходят по таким мероприятиям и убеждают в существовании некоего российского гражданского общества и оппозиции, в которые нужно вливать западные деньги, и это очень опасная для Украины тенденция.

В этом году, по словам Климпуш-Цинадзе, многие выступавшие говорили о необходимости четкого понимания слабых мест безопасности Запада. Речь шла об усилении европейской военной индустрии и будущем трансатлантических отношений после выборов в США.

Впрочем, по ее словам, есть часть политиков и экспертов, которые убеждены, что общей целью Запада должна быть победа Украины, которая бы включала в себя разное вооружение в больших количествах, финансовую помощь, политическую поддержку, санкционное давление на Россию и достаточное количество людей в украинской армии. .

"Все понимают, как изменился тип войны, которую Россия ведет против Украины и свободного мира. Многие говорили о необходимости срочно перестраивать производства, чтобы обладать технологическим преимуществом. В этом свете Украина имеет большую добавленную стоимость, стремительно продвигаясь вперед в производстве дронов. Надо и дальше убеждать друзей финансово укреплять эти производственные мощности", — подытожила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные эксперты с "хорошими русскими" придумали, как завершить войну в Украине.