logo

BTC/USD

61508.30

ETH/USD

2383.72

LTC/USD

64.40

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

46.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Запад будет сложно убедить помочь Украине, там начали слушать «хороших русских»
commentss НОВОСТИ Все новости

Запад будет сложно убедить помочь Украине, там начали слушать «хороших русских»

В ЕС не понимают, с какими проблемами скоро столкнется Украина в войне, будет сложно убеждать партнеров оказать помощь

сегодня, 10:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Народный депутат Иванна Климпуш-Цинадзе рассказала о деталях Варшавского форума безопасности. По ее словам, мир все больше и больше фрагментируется и закрывается в своих национальных домиках.

Запад будет сложно убедить помочь Украине, там начали слушать «хороших русских»

Иванна Климпуш-Цинадзе

"У меня есть ощущение, что дальше убеждать партнеров продолжать нам помогать можно только через призму их собственных интересов. Была заметна чрезмерная сосредоточенность участников форума на себе и отсутствие общего осознания, насколько насущным является усиление поддержки Украины. К сожалению, нет консенсуса и понимания того, как пригласить Украину в НАТО. Так же, кажется, партнеры в подавляющем большинстве не отдают себе отчет в масштабах разрушений нашей энергетики и тех проблем, которые это за собой скоро повлечет", — отметила нардеп.

Зато, по ее словам, у Европы снова появилось желание слушать "хороших русских", большинство которых говорят очень опасные вещи. Михаил Ходорковский, говорит нардеп, например, рассказывал, что совсем не обязательно преодолевать российский империализм. По ее словам, "хорошие русские" ходят по таким мероприятиям и убеждают в существовании некоего российского гражданского общества и оппозиции, в которые нужно вливать западные деньги, и это очень опасная для Украины тенденция.

В этом году, по словам Климпуш-Цинадзе, многие выступавшие говорили о необходимости четкого понимания слабых мест безопасности Запада. Речь шла об усилении европейской военной индустрии и будущем трансатлантических отношений после выборов в США.

Впрочем, по ее словам, есть часть политиков и экспертов, которые убеждены, что общей целью Запада должна быть победа Украины, которая бы включала в себя разное вооружение в больших количествах, финансовую помощь, политическую поддержку, санкционное давление на Россию и достаточное количество людей в украинской армии. .

"Все понимают, как изменился тип войны, которую Россия ведет против Украины и свободного мира. Многие говорили о необходимости срочно перестраивать производства, чтобы обладать технологическим преимуществом. В этом свете Украина имеет большую добавленную стоимость, стремительно продвигаясь вперед в производстве дронов. Надо и дальше убеждать друзей финансово укреплять эти производственные мощности", — подытожила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что западные эксперты с "хорошими русскими" придумали, как завершить войну в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze/posts/pfbid02385Xeszfn6TW5iocvz22x5dtfzS3ukJvfCgbn4KgSYcGxhGdAVMRdpFGDWg1anXyl
Теги:

Новости

Все новости