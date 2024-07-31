Залужный встретился с послом США: говорили о новых методах войны

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с послом США в Великобритании Джейн Хартли.

Залужный встретился с американским послом. Фото из открытых источников

В ходе встречи Валерий Залужный отметил важность помощи, которую США оказывали и продолжают оказывать Украине.

"Во время полномасштабной войны России против Украины поддержка и всесторонняя помощь со стороны нашего стратегического партнера США стали важной составляющей устойчивости украинцев в сопротивлении агрессору и необратимости демократического вектора развития государства. Об этом, а также о новых правилах, формах и методах ведения войны сегодня говорил с Послом США в Великобритании Джейн Хартли", — рассказал Валерий Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что украинский и американский народы объединяют осознание ценности свободы и готовности за нее бороться.

Валерий Залужный также в лице посла США поблагодарил весь американский народ за непреклонную поддержку Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что технологии станут решающими в российско-украинской войне, более того — на них будет основываться глобальная безопасность будущего. Такое заявление в своем выступлении на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне сделал бывший главкой ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. На мероприятии обсуждались критические вопросы безопасности, включая вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем. В своем выступлении Залужный отметил, что начавшаяся в 2022 году война "совершенно не похожа" на ту, которая велась с 2014 года.

