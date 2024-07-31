logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Залужный встретился с послом США: говорили о новых методах войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный встретился с послом США: говорили о новых методах войны

Залужный и посол США в Британии обсудили поддержку Украины

31 июля 2024, 23:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с послом США в Великобритании Джейн Хартли.

Залужный встретился с послом США: говорили о новых методах войны

Залужный встретился с американским послом. Фото из открытых источников

В ходе встречи Валерий Залужный отметил важность помощи, которую США оказывали и продолжают оказывать Украине.

"Во время полномасштабной войны России против Украины поддержка и всесторонняя помощь со стороны нашего стратегического партнера США стали важной составляющей устойчивости украинцев в сопротивлении агрессору и необратимости демократического вектора развития государства. Об этом, а также о новых правилах, формах и методах ведения войны сегодня говорил с Послом США в Великобритании Джейн Хартли", — рассказал Валерий Залужный.

Бывший главнокомандующий ВСУ отметил, что украинский и американский народы объединяют осознание ценности свободы и готовности за нее бороться.

Валерий Залужный также в лице посла США поблагодарил весь американский народ за непреклонную поддержку Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что технологии станут решающими в российско-украинской войне, более того — на них будет основываться глобальная безопасность будущего. Такое заявление в своем выступлении на RUSI Land Warfare Conference 2024 в Лондоне сделал бывший главкой ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. На мероприятии обсуждались критические вопросы безопасности, включая вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми противостоять им в дальнейшем. В своем выступлении Залужный отметил, что начавшаяся в 2022 году война "совершенно не похожа" на ту, которая велась с 2014 года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Zaluzhnui/692
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости