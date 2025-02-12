Залужный провел важную встречу: с кем переговорил экс-главком

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с советником премьер-министра Великобритании по безопасности Джонатаном Пауэллом.

Залужный встретился с Пауэллом. Фото из открытых источников

Фокусом их встречи были усилия глобального мира против российского агрессора.

"Демократические страны должны сделать все, чтобы остановить Россию. Мы должны объединить все усилия против зла, потому что это война не только Украины", — подчеркнул Валерий Залужный.

Бывший Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Джонатана Пауэлла за его профессиональные мысли о важном и актуальном.

Как известно, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел по телефону разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.