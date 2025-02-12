Залужный провел важную встречу: с кем переговорил экс-главком

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Марьян Ощановский
Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с советником премьер-министра Великобритании по безопасности Джонатаном Пауэллом.
Залужный встретился с Пауэллом. Фото из открытых источников
Фокусом их встречи были усилия глобального мира против российского агрессора.
Бывший Главнокомандующий ВСУ поблагодарил Джонатана Пауэлла за его профессиональные мысли о важном и актуальном.
Как известно, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел по телефону разговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирные переговоры вряд ли приведут к полному завершению боевых действий в Украине, пишет издание Foreign Policy. Издание отмечает, что дипломатии придется принять истину, что Россия остается политически стабильной и военно ожесточенной, несмотря на экономические трудности и военную усталость. Издание считает, что главным препятствием на пути к успешным переговорам является Россия.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европейский Союз планирует сократить международную помощь. В ЕС планируют пересмотреть свои расходы, охватывающие многие сферы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. По информации агентства, международная помощь будет теснее согласовываться с интересами внешней политики Евросоюза. В документе говорится, что общий бюджет ЕС перегружен, учитывая спектр предоставления помощи от зеленого перехода к обороне.
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