Задержание Шария: нардеп рассказал, когда пророссийский блоггер окажется в Украине

В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. В Испании уже приступили к процедуре его экстрадиции в Украину. Однако не стоит ожидать, что уже через несколько дней он окажется в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление народного депутата Украины Федора Вениславского телеканалу Рада.

По словам политика, европейские страны очень скорпулезно придерживаются процедуры экстрадиции. Потому она может затянуться. А еще адвокаты блоггера тоже будут обжаловать все решения.