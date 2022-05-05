Задержание Шария: нардеп рассказал, когда пророссийский блоггер окажется в Украине

В Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий. В Испании уже приступили к процедуре его экстрадиции в Украину. Однако не стоит ожидать, что уже через несколько дней он окажется в Украине. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление народного депутата Украины Федора Вениславского телеканалу Рада.
По словам политика, европейские страны очень скорпулезно придерживаются процедуры экстрадиции. Потому она может затянуться. А еще адвокаты блоггера тоже будут обжаловать все решения.
"Его задержали в рамках международной правовой помощи, в рамках розыска господина Шария за совершение им ряда уголовных тяжких преступлений на территории Украины. Соответственно, сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам. Но надо осознавать, что все западные европейские страны — это демократические, которые очень тщательно следят за процедурой.Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он будет на территории Украины завтра — это слишком оптимистично.Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия – у меня сомнений тоже нет",- заявил политик.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что это означает задержание Шария и как события могут развиваться дальше. Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко обращает внимание, что именно задержание означает пока только то, что правоохранительные органы Испании нашли достаточно оснований, чтобы удовлетворить запрос Украины относительно выдачи Анатолия Шария. Сергей Войченко прогнозирует, что при рассмотрении вопроса возможности выдачи Шария Украине его адвокаты, скорее всего, сделают ставку на якобы "политическое преследование" своего подзащитного.
Задержание Шария в Испании (фото из открытых источников)