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Зачем Путину нужны украинские пленные в ОРДЛО — МИД

Разговоры об очередном обмене пленными на Донбассе уже больше года заходят в тупик

сегодня, 15:09 comments1028
Автор:

Вечканова Елена

Военная ситуация на Донбассе постоянно находится на грани эскалации. При этом речь не только о регулярных обстрелах украинских позиций российскими оккупантами, но и пребывании сотен пленных в застенках тюрем ОРДЛО. По мнению заместителя главы МИД Украины Евгения Енина, украинские арестанты используется Кремлем в качестве "предмета" торгов, сообщает "Украина 24".

Зачем Путину нужны украинские пленные в ОРДЛО — МИД

Пленные нужны Путину для торга с Украиной. Фото из открытых источников

Енин утверждает, что Владимиру Путину, как ответственному за происходящее на востоке Украины человеку, весьма выгодно иметь "в запасе" много пленников. По словам дипломата, таким образом Россия может легко "торговаться", прося взамен человеческих жизней какие-то плюсы для себя.

При этом Евгений Енин отметил, что, несмотря на временное нахождение переговоров насчет вероятной передачи задержанных боевиками украинцев в тупике, работа в этом направлении продолжается.

Также, по заверениям чиновника, тема освобождения пленных из тюрем так называемых "ДНР" и "ЛНР" регулярно поднимается иностранными партнерами Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Украина подготовила список граждан, которые находится в плену у оккупантов и ждут возможности вернуться домой. По информации Людмилы Денисовой, всего в документ внесено 285 имен. Стоит отметить, что 44 пленных украинца являются представителями Вооруженных Сил. Больше деталей — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие прогнозы насчет развития военной ситуации на Донбассе уже этим летом делают украинские эксперты. В нашем материале вы узнаете, почему, по мнению полковника запаса Олега Жданова, Украину в ближайшем будущем ждут настоящие "качели" с затишьем и эскалацией.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/10379-v-mid-rasskazali-kak-putin-ispolzuet-obmen-plennymi-na-donbasse
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