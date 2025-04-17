На территории Украины стали недоступны два канала, связанные с журналистом Александром Шелестом: "ШЕЛЕСТ.Акценты" и "ШЕЛЕСТ". В прошлом Шелест был ведущим на пророссийском телеканале NewsOne, находившемся под санкциями за антиукраинскую деятельность. Этот телеканал ассоциировался с политиками Виктором Медведчуком и Евгением Мураевым, имеющими тесные связи с РФ и подозреваемыми в государственной измене.

Заблокированные каналы — ЦПД

Кроме того, видеохостинг заблокировал еще один канал – "Говорит и доказывает Вадим Карасев", который после попадания в санкционный список был переименован в "ПОЛИТИКУМ". Ведущим был политолог Вадим Карасев, регулярно появлявшийся в эфирах телеканалов, закрытых за пророссийскую пропаганду. Его выступления неоднократно содержали тезисы, которые оправдывали или смягчали действия Кремля, подвергали сомнению украинскую позицию в войне или распространяли панику среди населения.

Эти каналы долгое время использовались для распространения пророссийских нарративов, дискредитации украинской власти, армии и международных партнеров Украины. Через YouTube они доносили до зрителей дезинформацию, направленную на подрыв доверия к украинским институтам, пропагандировали капитулянтские настроения и призывали к переговорам с Россией на условиях Кремля.

Блокирование таких ресурсов – еще один шаг в борьбе с информационной войной и защитой украинского информационного пространства. В условиях полномасштабного вторжения платформы, используемые для распространения дезинформации, становятся инструментами влияния врага. Поэтому информационная гигиена и санкционная политика остаются важными составляющими безопасности государства.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Москва забрала американский бизнес, чтобы кормить армию для войны с Украиной.