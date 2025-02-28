"Выиграл Путин": Украине прочат катастрофу

Перепалка Владимира Зеленского с Дональдом Трампом разрушила усилия Эммануэля Макрона и Кира Стармера, пытавшихся уговорить президента США продолжить поддержку Украины. От конфликта выиграл российский диктатор Владимир Путин, пишет военный редактор Sky News Дебор Гейнс.

Трамп поссорился с Зеленским. Фото из открытых источников

"Ожесточенная и публичная ссора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стала катастрофой для Украины и ее европейских союзников и триумфом для России. Трудно было смотреть на зрелище, когда президент США ругал своего украинского коллегу и заявлял, что тот играет в азартные игры с Третьей мировой войной, показанное по телевидению в Овальном кабинете. Трудно представить себе больший контраст между дружескими сценами между сэром Киром Стармером и Трампом и пренебрежительными высказываниями американского президента в адрес Зеленского, который иногда обращался к нему так, словно он был непослушным школьником. Президент Украины, скрестив руки, вовсю пытался высказаться, но он явно вел проигрышную битву. Этот удивительный срыв гораздо серьезнее, чем просто телевизионная драма", — написала Дебора Гейнс.

Она подчеркнула, что американская поддержка Украины имеет решающее значение, если Киев хочет выдержать войну с Россией.

"Великобритания, Франция и другие европейские союзники Украины работали сверхурочно, чтобы попытаться удержать Трампа на своей стороне. Похоже, это все разрушено или находится под серьезной угрозой. Если Трамп в гневе прекратит всю свою военную поддержку Украины, то способность Киева противостоять российским военным силам серьезно снизится. У европейцев нет возможности заполнить пустоту. Единственный, кто выиграет в этом сценарии – это Владимир Путин", — добавила Дебора Гейнс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского возник спор. Вероятно, спор начался после того, что Зеленский не согласился на первоочередное прекращение огня без гарантий. Трамп отметил, что Украина не может фактически диктовать условия, и либо соглашается, либо выходит в соглашения. Трамп посоветовал Зеленскому изменить отношение и быть благодарным, отметив, что Украина не благодарна. При этом подчеркнул: "У вас нет карт на руках".