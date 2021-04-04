Выгодно ли НАТО сотрудничать с Украиной - главнокомандующий ВСУ

Вступление Украины в НАТО укрепит позиции не только нашей страны, но и самого Североатлантического Альянса. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

Вступление Украины в НАТО: выгодно ли это самому Альянсу. Фото: rbk.ru

По словам Главнокомандующего, ВСУ играет роль прочного щита Европы. Кроме того, наша страна стала активным контрибутором евроатлантической безопасности.

Руслан Хомчак отмечает, что в настоящее время Вооруженные силы активно сотрудничают с НАТО и используют все механизмы, которые доступны Украины.

Кроме того, генерал-полковник назвал основные направления взаимодействия двух сторон. Прежде всего это активизация военного диалога на стратегическом уровне, сотрудничество с НАТО в Черноморском регионе, создание коллективных мероприятий подготовки войск, в том числе участие в учениях НАТО.

По словам Руслана Хомчака сотрудничество двух сторон носит довольно мирный характер. Взаимодействие с НАТО укрепляет украинские оборонные силы и приближает к официальному членству в Альянсе.

Уже в этом году ВСУ примут участие в пятнадцати многонациональных учениях за пределами страны и девяти — на нашей территории.

Напомним, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина ожидает поддержку от союзников и предоставления плана действий по членству в НАТО в ближайшей перспективе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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