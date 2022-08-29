Второй Чернобыль: почему США дают Украине больше оружия























































США и Украина. Фото из открытых источников

В субботу, 27 августа, появилась информация о том, что Пентагон собирается чаще использовать морской транспорт для доставки оружия Вооруженным силам Украины вместо авиации. По словам замдиректора по операциям Транспортного командования США полковника Стивена Путхоффа, после начала поставок в Украину гаубиц возникла потребность в большем количестве боеприпасов и благодаря морским перевозкам получиться не только удовлетворить данный запрос, но и осуществлять поставки наперед.

Ранее, президент США Джо Байден распорядился выделить Украине дополнительно 3 млрд долларов, а также поделился планами придумать название миссии по оказанию военной помощи ВСУ, организовать отдельное командование по связанным с этим вопросам во главе с генералом. Комментарии разбирались в причинах, которые повлияли на решение Вашингтона более активно помогать Украине в войне с Россией, и деталях, о которых пока не распространяются американские партнеры.

Почему доставка американского оружия морем выгодна Украине?

Если слова американцев не расходятся с делом, то администрация Байдена наконец-то вместо точечных поставок переходит к регулярному снабжению украинских военных оружием и боеприпасами в необходимом нам количестве, что позволит изменить ход войны и изгнать оккупантов из Украины. Однозначно, на корабль можно погрузить больше оружия и боеприпасов, чем в военно-транспортный самолет. Особенно это касается тяжелого вооружения.

Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III



Для сравнения, если американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III рассчитан на перевозку 77,5 тонн грузов и на его борт можно погрузить всего лишь один танк и три штурмовых вертолета, то десантный корабль класса "Сан-Антонио" может перевезти 25,3 тыс. тонн вооружений (14 единиц бронетехники), а десантный корабль класса "Оса" способен доставить 41,1 тыс. тонн грузов, в том числе пять танков, 25 единиц бронетехники, восемь 155-мм гаубиц M-198, 68 "Хаммеров", 10 грузовых автомобилей грузоподъемностью 12,5 тонн.

Десантный корабль класса "Сан-Антонио"

На вооружении военно-морских сил США находится 19 таких кораблей. Единственным минусом морских перевозок являются сроки – если на корабле пересечь Атлантический океан можно за 6-8 дней, то на самолете – за 8-10 часов. Зато военный эксперт Дэн Ламот считает, что благодаря морским перевозкам Украина сможет накопить большой арсенал для проведения военных кампаний в будущем.

Десантный корабль класса "Оса"

По информации генерала ВВС США Джеки Ван Овоста, сейчас идет оценка интересующих объемов грузов и маршрутов для их доставки в Украину. Офицер не стал раскрывать детали, но пояснил, что из портов военное оборудование обычно доставляется грузовыми автомобилями или по железной дороге. Скорее всего, американские корабли будут заходить в балтийские порты Польши и стран Балтии, откуда контейнеры с оружием и боеприпасами, техника будут доставляться по железной дороге до погранпереходов на украинско-польской границе.

Железнодорожные перевозки танков и бронетехники

Американские десантные корабли заходят в Балтийское море по мере необходимости, несмотря на присутствие российского флота. Корабли USS Kearsarge класса "Оса" и USS Arlington класса "Сан-Антонио" зашли в порт Риги 21 августа 2022 года после двухнедельных учений совместно с вооруженными силами Финляндии. Альтернативный маршрут – через атлантические порты Нидерландов, Бельгии, Франции.

Доставка оружия для Украины в черноморские порты Болгарии (Бургас, Варна), Румынии (Констанца) маловероятна по нескольким причинам. Согласно Конвенции Монтре 1936 года проход кораблей водоизмещением свыше 10 тыс. тонн, какими являются указанные выше американские десантные корабли, запрещен. Данная идея вряд ли понравиться руководству Турции, которая де-факто контролирует черноморские проливы Босфор и Дарданеллы и извлекает выгоду от баланса в отношениях с Украиной, Западом и РФ. В конце июля при посредничестве Турции были достигнуты договоренности о разблокировке Черноморским флотом РФ порта Одессы для отгрузки украинского зерна на экспорт. В ответ на поставки оружия для Украины в болгарские и румынские порты Россия может снова устроить морскую блокаду.

Что заставило США вмешаться в украинско-российскую войну?

Анонсированные Байденом планы по созданию отдельного военного командования по Украине и желание придумать название миссии означают формализацию вовлеченности Вооруженных сил США в продолжающийся вооруженный конфликт, даже если операции будут носить сугубо логистический характер. По всей видимости, в Белом Доме осознали, что убедить Путина и его окружение прекратить войну в Украине невозможно дипломатическим путем, а антироссийские санкции не дадут эффекта прямо сейчас. В тоже время, американцы понимают, что дальнейшее невмешательство чревато катастрофическими последствиями.

Речь идет не о потенциальной военной угрозе со стороны России для стран Балтии, не о гуманитарном кризисе в Украине и проблеме украинских беженцев в Европе и Канаде. Речь не идет о систематических случаях нарушения прав человека или о военных преступлениях российских военных на оккупированных территориях, на которые американцы и европейцы чаще всего реагируют, выражая "глубокую озабоченность".

Все дело в угрозе аварии на Запорожской АЭС из-за провокаций РФ. С марта 2022 года крупнейшая в Европе атомная электростанция недалеко от города Энергодар находится под контролем российских оккупантов. Они заминировали объект, разместили там вооружения и взяли в заложники работников. По данным компании "Энергатом", россияне обстреливают территорию станции и повредили высоковольтные линии электропередач.





Обстрелы Запорожской АЭС

Российская сторона обвиняет в обстрелах ВСУ, желая выставить нас не в лучшем свете и запугать Европу угрозой повторения аварии, аналогичной той, что случилась на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. В Кремле хотят, чтобы Запад убедил Украину и убедил прекратить сопротивление во избежание масштабной экологической катастрофы. После взрыва на Чернобыльской АЭС радиоактивное облако накрыло европейские страны.

Авария на Чернобыльской АЭС

Если обстрелы не прекратятся, то вторым Чернобылем может стать Энергодар. Ядерные реакторы перегреются в случае разрыва всех высоковольтный линий электропередач. Существует риск попадания снарядов в хранилища радиоактивных отходов. Запорожскую АЭС собирается посетить миссия МАГАТЭ. Британский депутат Тобиас Эллвуд призвал НАТО использовать пятую статью своего Устава о коллективной самообороне в случае утечки радиации с объекта. Российский политолог Андрей Пионтковский полагается, что в ответ на ядерную катастрофу в Украине, авиация стран-членов НАТО уничтожит группировку российских оккупантов.

Однако, большинство россиян воспринимают ситуацию по-другому. Из-за ранних заявлений президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца о нежелании поставлять в Украину оружие, с помощью которого мы сможем наносить удары по российской территории, у наших противников сформировалось мнение, что Запад настолько беспомощен, что не вмешается в конфликт ни при каких обстоятельствах.

Российские пропагандисты и простые граждане, которые поддерживают спецоперацию, уверены, что страны Запада не переживут эту зиму без достаточного количества российских энергоносителей и прекратят поставлять оружие Украине под влиянием общественного недовольства. В умах некоторых россиян, таких как житель Кемерово Андрей Данилов, рождаются поистине бредовые идеи:

"Российская армия перемелет всю западную технику и какое-то количество "хохлов", ну может еще 100 – 200 тысяч. Потому что у нас есть еще десять тысяч стволов артиллерии и с десяток миллионов снарядов, ну еще можем наклепать. А у вас есть только то, что вам поставляют ваши партнеры. Так что огненный вал продолжит разбирать ваши укрепления и вашу живую силу, которая там прячется.

А потом настанет зима. Говорят, в этом году после лютой жары в Европе настанет не менее лютая зима. Платежки во Франции на тепло обещают вырасти в 10 раз, в Британии в 2 раза, и так далее. Вот мы и посмотрим, как завертятся весь мир с вами в своих "Европах", когда нужно будет оплачивать вашу святую войну в своих платежках французу, саксу или бюргеру. Поэтому будут расти раздражения в европейских обществах против правительств, и против поддержки вас.

Денежный поток иссякнет, ваша экономика загнется, топиться будете деревьями, скамейками и книгами. Следующей весной вам будет в два раза тяжелее воевать, потому что иссякнут запасы оружия для вас. Украина перестанет существовать к концу 2023 года, я думаю. Зеленского скорее всего убьют ваши же военизированные нацики, установят свою хунту, но это еще быстрее ускорит конец вашего государства. Вам конец" – Андрей Данилов, житель Кемерово.

Какие последствия ждут Россию?

Чтобы остудить воинственный пыл россиян и устранить риски для европейских союзников, команда Байдена приняла решение предоставить Украине столько оружия сколько нам нужно для разгрома российских войск без вмешательства НАТО. Придумать название данной операции в Белом Доме решили, чтобы подчеркнуть свое опосредованное участие в конфликте на стороне Украины. Ведь договориться с Кремлем невозможно и остановить россиян можно только с помощью военной силы.

Бронеавтомобиль MaxxPro

Военный эксперт организации Defense Priorities, лейтенант-полковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис полагает, что когда американские власти придумывают название операции, то это означает долгосрочную, основательную и дорогостоящую поддержку одной из сторон конфликта. Старший советник Института Куинси Келли Влахос считает, что США будут оказывать военную помощь украинским военным долгие годы, как в случае с операцией "Иракская свобода" или "Несокрушимая свобода" в Афганистане и ряде других стран.

Дрон-камикадзе Switchblade

Старший советник организации "Неравнодушные ветераны Америки" Дэн Калдвелл считает, что название военной миссии позволит Пентагону зарезервировать деньги для финансирования войны в Украине из бюджета на военные операции Вооруженных сил США за рубежом без согласования с Конгрессом США. Накануне промежуточных выборов в ноябре 2022 года, в Демократической партии вряд ли заинтересованы поднимать непопулярный среди многих американцев вопрос об увеличении военных расходов в условиях кризисных явлений в американской экономике.

Система противоракетной обороны NASAMS

Обстрелы военных объектов в Крыму, который Россия упорно считает "своим", взрывы складов с оружием и боеприпасами в Белгородской области опровергли страшилки российских властей о применении ядерного оружия для самообороны. РФ не готова к войне с США и НАТО, у которых количественное и качественное преимущество над российской армией. Это значит, что Запад может смело дать РФ понюхать пороху без серьезных последствий.

Стрельбы из 155 мм гаубицы

По мнению бывшего командующего вооруженными силами в Европе, генерала Бена Ходжеса, ВСУ могут до конца года отбросить российские войска на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года, если им предоставят дальнобойную высокоточную артиллерию. В июле-августе США анонсировали поставки в Украину 700 дронов-камикадзе Switchblade, 16 гаубиц калибра 105 мм, 18 гаубиц калибра 155 мм и по 36 тыс. снарядов к ним, 2 тыс. зарядов к противотанковым орудиям Carl Gustaf, 40 бронеавтомобилей MaxxPro, 15 дронов-разведчиков ScanEagle для корректировки артиллерийских ударов, систем противоракетной обороны NASAMS, боеприпасов к реактивным системам залпового огня HIMARS.

Реактивная система залпового огня HIMARS

Генерал Ходжес знает, о чем говорит. Американские военные имеют опыт подготовки армий третьих стран к наступательным операциям. В ходе операции "Буря" в августе 1995 года вооруженные силы Хорватии совместно с подразделениями боснийских мусульман разгромили вооруженные формирования сербских сепаратистов и ликвидировали самопровозглашенное образование Сербская Краина, спонсируемое Югославией. В планировании операции участвовали отставные американские генералы из частной военной компании MPRI.

Дрон-разведчик ScanEagle

Хорватский генерал Крешимир Чосич консультировался с американским генералом Уэсли Кларком, который на тот момент занимал должность директора по планированию и стратегии в Объединенном комитете начальников штабов США. Американские инструкторы подготовили хорватских силовиков. Также американцы делились с хорватами разведданными с беспилотников. Хорватия потратила 1 млрд долларов на закупку оружия в Украине, России, Словакии, Чили, Израиле, Сингапуре.

Военная операция "Буря" в Хорватии

Сегодня Украина получает от США более существенную помощь в противостоянии с Россией. Все без исключения россияне должны отбросить мысли о том, что ни смогут победить в войне затянув пояса и надеяться на суровые морозы. Украина не капитулирует и в этом нет никакого смысла, поскольку США готовы инвестировать в ВСУ ради ликвидации российской угрозы для своих союзников.



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