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Вступление Украины в ЕС: Кулеба намекнул на переговоры до конца года

Кулеба в Париже обсудил вступление Украины в ЕС

сегодня, 16:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина и Франция обсуждают перспективы членства Украины в ЕС. Украина намерена начать переговоры о членстве в ЕС до конца года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции в Париже сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Вступление Украины в ЕС: Кулеба намекнул на переговоры до конца года

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины рассказал, что он со своей французской коллегой обсудил путь, который должен пройти ЕС и Украина за оставшиеся месяцы 2023-го года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. 


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"Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был одним из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статус кандидата на членство", — отметил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина уже провела ряд реформ, поставленных перед ней для вступления в ЕС. По его словам, Евросоюз также предпринял определенные шаги.                                                          

Кроме того, Кулеба в Париже также обсудил будущее вступление Украины в НАТО.

"В контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе мы говорим о дальнейших шагах, ведь очевидно, что без Украины как члена ЕС и НАТО Европа не будет безопасным местом для жизни", — заявил глава МИД.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=1389683374946355
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