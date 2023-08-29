Вступление Украины в ЕС: Кулеба намекнул на переговоры до конца года

Украина и Франция обсуждают перспективы членства Украины в ЕС. Украина намерена начать переговоры о членстве в ЕС до конца года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции в Париже сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Украины рассказал, что он со своей французской коллегой обсудил путь, который должен пройти ЕС и Украина за оставшиеся месяцы 2023-го года для того, чтобы открыть переговоры о членстве Украины в Евросоюзе.

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"Я отдельно поблагодарил Францию за то, что президент Макрон был одним из первых лидеров, которые серьезно начали продвигать тему предоставления Украине статус кандидата на членство", — отметил Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина уже провела ряд реформ, поставленных перед ней для вступления в ЕС. По его словам, Евросоюз также предпринял определенные шаги.

Кроме того, Кулеба в Париже также обсудил будущее вступление Украины в НАТО.

"В контексте последнего саммита НАТО в Вильнюсе мы говорим о дальнейших шагах, ведь очевидно, что без Украины как члена ЕС и НАТО Европа не будет безопасным местом для жизни", — заявил глава МИД.

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