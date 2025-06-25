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Встреча Зеленского и Трампа в Гааге: стали известны важные детали разговора

Президент также сообщил, что проинформировал Трампа о результатах встреч технической группы в Стамбуле, а также о процессе обмена пленными и погибшими

25 июня 2025, 19:40
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми подробностями своей встречи с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, он поздравил Трампа с успешной операцией на Ближнем Востоке, которая, по его мнению, оказала значительное влияние на ослабление как ядерной программы, так и производства беспилотных летательных аппаратов.

Встреча Зеленского и Трампа в Гааге: стали известны важные детали разговора

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: УНИАН

В ходе разговора лидеры обсудили вопросы безопасности украинских граждан, в частности, возможность закупки американских систем противовоздушной обороны для защиты городов, важных объектов инфраструктуры и культовых сооружений. Зеленский отметил, что Украина готова приобрести это оборудование и поддержать американских производителей оружия, а также призвал европейских партнеров присоединиться к этой инициативе. Кроме того, в ходе переговоров говорилось о перспективах сотрудничества в сфере совместного производства беспилотников для усиления оборонных возможностей обеих стран.

Президент также сообщил Трампу о ходе работы технической группы в Стамбуле и об обмене пленными и погибшими. Он подчеркнул, что Россия передала Украине тела своих погибших военных, которые проходят экспертизу в Киеве для установления родственников.

Отдельно Зеленский рассказал об обсуждении ситуации на фронте, отметив, что "Путин точно не побеждает" и представил Трампу реальные факты о боевых действиях на территории Украины. Президент поблагодарил за поддержку и положительные слова в адрес украинских защитников и заверил в дальнейшей совместной работе.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп признал, что прекращение войны России против Украины является чрезвычайно сложной задачей, обусловленной непростыми отношениями с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14862
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