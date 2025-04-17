Встреча в Париже: о чем договариваются Украина и США

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская команда на встрече с американской делегацией в Париже не обсуждала территориальные вопросы, а сосредоточилась на прекращении огня.
Делегации США и Украины встретились в Париже. Фото из открытых источников
Президент добавил, что Украина хочет полного прекращения огня, однако рассматривает вариант безусловного прекращения обстрелов по гражданской инфраструктуре, энергетике и в море.
Президент сообщил, что на встрече команды достигли общего понимания по многим вопросам. Владимир Зеленский рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет отдельную встречу со своим французским коллегой, а также состоится отдельная встреча министров иностранных дел четырех стран – Франция, Великобритания, Германия и Украина. В завершение запланирована совместная встреча всех участников, включая представителя США Стива Виткоффа.
Новости