Встреча в Париже: о чем договариваются Украина и США

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская команда на встрече с американской делегацией в Париже не обсуждала территориальные вопросы, а сосредоточилась на прекращении огня.

Делегации США и Украины встретились в Париже. Фото из открытых источников

"С президентом Макроном мы обсудили, что мандата у моей команды и его команды нет территории Украины. Их мандат, который я им предоставил, касается обсуждения вопроса прекращения огня, включая разные форматы", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина хочет полного прекращения огня, однако рассматривает вариант безусловного прекращения обстрелов по гражданской инфраструктуре, энергетике и в море.

"Украина готова к безусловному прекращению огня, как мы это декларировали неоднократно, после предложения Соединенных Штатов Америки. Какое сегодня предложение будет сторонам — посмотрим", — сказал он.

Президент сообщил, что на встрече команды достигли общего понимания по многим вопросам. Владимир Зеленский рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет отдельную встречу со своим французским коллегой, а также состоится отдельная встреча министров иностранных дел четырех стран – Франция, Великобритания, Германия и Украина. В завершение запланирована совместная встреча всех участников, включая представителя США Стива Виткоффа.

"Мы обсуждаем контингент, гарантии безопасности и соответствующую коалицию, о которой вы знаете — это отдельная наша наработка. Также обсуждается вопрос прекращения огня, срывов прекращения огня с российской стороны, по нашему мнению. Я не знаю, чем завершится их встреча. Мы услышим все стороны и будем знать все детали", — рассказал он.