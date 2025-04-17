logo

BTC/USD

85178.72

ETH/USD

1612.99

LTC/USD

76.43

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Встреча в Париже: о чем договариваются Украина и США
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча в Париже: о чем договариваются Украина и США

Стороны обсуждают вопросы прекращения огня

сегодня, 20:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Марьян Ощановский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская команда на встрече с американской делегацией в Париже не обсуждала территориальные вопросы, а сосредоточилась на прекращении огня.

Встреча в Париже: о чем договариваются Украина и США

Делегации США и Украины встретились в Париже. Фото из открытых источников

"С президентом Макроном мы обсудили, что мандата у моей команды и его команды нет территории Украины. Их мандат, который я им предоставил, касается обсуждения вопроса прекращения огня, включая разные форматы", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что Украина хочет полного прекращения огня, однако рассматривает вариант безусловного прекращения обстрелов по гражданской инфраструктуре, энергетике и в море.

"Украина готова к безусловному прекращению огня, как мы это декларировали неоднократно, после предложения Соединенных Штатов Америки. Какое сегодня предложение будет сторонам — посмотрим", — сказал он.

Президент сообщил, что на встрече команды достигли общего понимания по многим вопросам. Владимир Зеленский рассказал, что министр обороны Украины Рустем Умеров проведет отдельную встречу со своим французским коллегой, а также состоится отдельная встреча министров иностранных дел четырех стран – Франция, Великобритания, Германия и Украина. В завершение запланирована совместная встреча всех участников, включая представителя США Стива Виткоффа.

"Мы обсуждаем контингент, гарантии безопасности и соответствующую коалицию, о которой вы знаете — это отдельная наша наработка. Также обсуждается вопрос прекращения огня, срывов прекращения огня с российской стороны, по нашему мнению. Я не знаю, чем завершится их встреча. Мы услышим все стороны и будем знать все детали", — рассказал он.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/live/P8LS4gF-omc
Теги:

Новости

Все новости