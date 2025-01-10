Встреча Трампа и Путина: реакция МИД Украины

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможной предстоящей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, это не новая позиция Трампа, а Украина хочет закончить войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Спикер МИД Украины Георгий Тихий. Фото: mfa.gov.ua

Георгий Тихий на брифинге прокомментировал слова Трампа о желании Путина с ним встретиться.

"Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим. Наша позиция очень проста: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины, и мы видим, что президент Трамп тоже настроен решительно на прекращение войны", – сказал Тихий.

Представитель МИД Украины добавил, что сейчас Киев осуществляет подготовку к переговорам для встречи между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, которая должна произойти после инаугурации избранного президента США 20 января.

"Мы все ожидаем прямого, личного контакта между президентом Зеленским и Трампом. Мы ожидаем, что контакты состоятся как можно скорее после инаугурации Трампа", – добавил Тихий.

Напомним, что Дональд Трамп во время выступления своей резиденции в Мар-а-Лаго заявил, что идет подготовка к встрече с Путиным. По его словам, именно российский диктатор выразил желание встретиться, однако не указал конкретные временные рамки. Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет конкретного предложения по встрече между Трампом и Путиным. Однако спикер Кремля добавил, что Путин не против диалога с Дональдом Трампом после инаугурации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как заставить Путина закончить войну в Украине.

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