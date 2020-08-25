Встреча советников стран "нормандской четверки" не состоится

Сегодня стало известно, что встреча советников лидеров "Нормандской четверки" не состоится – она перенесена на более поздний срок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Переговоры были запланированы уже на этой неделе – 28 августа.

Источник: Mikhail Metzel/TASS

"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - отмечается в сообщении.

Ранее представители всех стран-участниц заявляли, что идет подготовка к переговорам. В частности, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил дату встречи советников "нормандской четверки".

Леонид Кравчук, Глава украинской делегации ТКГ, также утверждал, что руководитель Офиса лидера Украины Андрей Ермак будет принимать участие во встрече политических советников лидеров "нормандской четверки".

Также о подготовке к будущей встрече заявляли и представители Российской Федерации.

Как известно, в "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах встречи Президента Украины с Министром иностранных дел Германии, которая состоялась вчера, 24 августа.



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