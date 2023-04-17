Вслед за Венгрией и Польшей: Словакия приостановила украинский агроимпорт

Словакия приостановит импорт зерна и других продуктов из Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера.

Повідомлення словацького прем'єра у Фейсбуці

"Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных товаров из Украины. Сегодня эта тема будет обсуждаться рабочей группой. Мы сообщим вам о результатах", — заявил Эдуард Хегер.

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Напомним, ранее аналогичные решения приняли Польша и Венгрия.

Причины таких решений восточноевропейских стран объяснили эксперты. По их словам, украинская агропродукция значительно дешевле аналогичных товаров из других восточноевропейских стран — Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии. Поэтому ЕС всегда защищал свой рынок от украинской продукции. Но война изменила ситуацию — ЕС открыл свой рынок для Украины. Как следствие, теперь польские и венгерские фермеры не выдерживают конкуренции с украинскими коллегами и терпят убытки. Они требуют от своих правительств принять ограничительные меры.

"Нет сомнений, что следует искать именно компромисс, который устроил бы всех. Украинскому бизнесу очень важно продолжить экспорт продукции, причем не по заниженным, а рыночным ценам. Чтобы в Украину поступала валюта, стабилизируя наш экономический фронт. Я настроена оптимистично, – призналась Анна Крисюк. — Считаю, что удастся найти решение, которое удовлетворит всех".

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