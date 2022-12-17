Всемирный банк создал для Украины трастовый фонд: чем он будет полезен

Первоначальная сумма Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) составляет 250 миллионов долларов. Свои взносы сделали правительства Швейцарии Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции, сообщается на официальной странице Всемирного банка. Также пообещали присоединиться Канада и Япония.

Фото: https://banker.ua/





"Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины, руководство которым будет осуществлять Всемирный банк, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины в обеспечении выполнения государственных функций и предоставлении административных услуг, осуществлении мер помощи населению, а также в планировании и реализации программы восстановления и реформ в Украине”, — говорится в заявлении.





Фонд также будет финансировать консалтинговую и аналитическую работу в сфере оказания помощи населению в условиях войны и восстановления страны. Фонд будет функционировать в рамках общего Фонда мультидонорских ресурсов для функционирования институтов и инфраструктуры Украины, который является ответвлением более широкой международной поддержки Украины и координируется Группой Всемирного банка.





В общей сложности это финучреждение мобилизовало 18 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, с учетом обязательств доноров. Из них выделено более 13 миллиардов долларов.



"Эта жизненно важная поддержка уже помогла преодолеть определенные разрушительные последствия продолжающейся войны для населения Украины и ее экономики", — резюмировали во Всемирном банке.





Как ранее писали "Комментарии", Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), входящий в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долларов.

















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