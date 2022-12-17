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Всемирный банк создал для Украины трастовый фонд: чем он будет полезен

Всемирный банк 16 декабря объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки украинцев.

сегодня, 14:07
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Автор:

Давиденко Евгения

Первоначальная сумма Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины (URTF) составляет 250 миллионов долларов. Свои взносы сделали правительства Швейцарии Австрии, Исландии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Швеции, сообщается на официальной странице Всемирного банка. Также пообещали присоединиться Канада и Япония.

Всемирный банк создал для Украины трастовый фонд: чем он будет полезен

Фото: https://banker.ua/


"Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины, руководство которым будет осуществлять Всемирный банк, обеспечит скоординированный механизм финансирования и поддержки деятельности правительства Украины в обеспечении выполнения государственных функций и предоставлении административных услуг, осуществлении мер помощи населению, а также в планировании и реализации программы восстановления и реформ в Украине”, — говорится в заявлении.


Фонд также будет финансировать консалтинговую и аналитическую работу в сфере оказания помощи населению в условиях войны и восстановления страны. Фонд будет функционировать в рамках общего Фонда мультидонорских ресурсов для функционирования институтов и инфраструктуры Украины, который является ответвлением более широкой международной поддержки Украины и координируется Группой Всемирного банка.


В общей сложности это финучреждение мобилизовало 18 миллиардов долларов экстренного финансирования для Украины, с учетом обязательств доноров. Из них выделено более 13 миллиардов долларов.


 "Эта жизненно важная поддержка уже помогла преодолеть определенные разрушительные последствия продолжающейся войны для населения Украины и ее экономики", — резюмировали во Всемирном банке.


Как ранее писали "Комментарии", Совет директоров Международной финансовой корпорации (IFC), входящий в структуру Всемирного банка, поддержал программу финансирования украинского бизнеса на 2 млрд долларов.






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Источник: https://www.worldbank.org/uk/news/press-release/2022/12/16/new-multi-donor-trust-fund-established-to-channel-donor-support-to-ukraine
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comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 14:37

Тобто на зарплату корумпованим чинників. Ще одне джерело доходу для чиновників. Їм, на відміну від інших треба більше. Оце так країну збудували!

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