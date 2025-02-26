Все союзники ненадежны: какие гарантии безопасности спасут Украину

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Марьян Ощановский
Международные события последних недель демонстрируют, что никаких постоянных искренних союзников не существует, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.
Украине не стоит полагаться на союзников. Фото из открытых источников
Он отметил, что временные союзники готовы в любой момент изменить вектор и двигаться исключительно в направлении своих интересов.
Офицер ВСУ отметил, что для кого-то абсолютно фантастически выглядела вероятность полномасштабной войны с РФ, однако больше нет ничего нереального и запрещенного, потому что рамки стираются почти каждый день.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.
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