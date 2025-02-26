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Все союзники ненадежны: какие гарантии безопасности спасут Украину

Украина должна создавать собственные гарантии безопасности

26 февраля 2025, 22:05
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Марьян Ощановский

Международные события последних недель демонстрируют, что никаких постоянных искренних союзников не существует, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Все союзники ненадежны: какие гарантии безопасности спасут Украину

Украине не стоит полагаться на союзников. Фото из открытых источников

Он отметил, что временные союзники готовы в любой момент изменить вектор и двигаться исключительно в направлении своих интересов.

"Сейчас все так спешат усадить нас за стол переговоров. Но даже аналог такого соглашения, как Будапештский меморандум, никто не предлагает. Поэтому единственный путь – создание собственных гарантий безопасности. В этом контексте я не вижу ничего несерьезного или нереального в возвращении ядерного оружия. И эти разговоры должны вестись уже на официальном уровне", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что для кого-то абсолютно фантастически выглядела вероятность полномасштабной войны с РФ, однако больше нет ничего нереального и запрещенного, потому что рамки стираются почти каждый день.

Все договоренности и правила нарушаются, а международные организации теряют смысл своего существования. Глядя на сегодняшние реалии, спокойная жизнь нам даже в долгосрочной перспективе не светит. Надо быть готовыми абсолютно ко всему. В том числе, что завтра вообще не будет ни одного союзника", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5612

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