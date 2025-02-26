Все союзники ненадежны: какие гарантии безопасности спасут Украину

Международные события последних недель демонстрируют, что никаких постоянных искренних союзников не существует, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Украине не стоит полагаться на союзников. Фото из открытых источников

Он отметил, что временные союзники готовы в любой момент изменить вектор и двигаться исключительно в направлении своих интересов.

"Сейчас все так спешат усадить нас за стол переговоров. Но даже аналог такого соглашения, как Будапештский меморандум, никто не предлагает. Поэтому единственный путь – создание собственных гарантий безопасности. В этом контексте я не вижу ничего несерьезного или нереального в возвращении ядерного оружия. И эти разговоры должны вестись уже на официальном уровне", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что для кого-то абсолютно фантастически выглядела вероятность полномасштабной войны с РФ, однако больше нет ничего нереального и запрещенного, потому что рамки стираются почти каждый день.

Все договоренности и правила нарушаются, а международные организации теряют смысл своего существования. Глядя на сегодняшние реалии, спокойная жизнь нам даже в долгосрочной перспективе не светит. Надо быть готовыми абсолютно ко всему. В том числе, что завтра вообще не будет ни одного союзника", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.