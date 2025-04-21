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Впервые за годы войны: Путин публично упомянул о прямых переговорах с Киевом

Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, но атаки не прекращались даже во время "перемирия"

сегодня, 22:05
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Ткачова Марія

Агентство Reuters сообщает, что президент России Владимир Путин заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной , в частности, к двустороннему диалогу с Киевом. По словам западных журналистов, Путин также сказал, что поддерживает прекращение огня , и вспомнил о пасхальном "перемирии", которое длилось чуть больше суток.

Впервые за годы войны: Путин публично упомянул о прямых переговорах с Киевом

Президент РФ — Reuters

Однако украинская сторона с самого начала не воспринимала это перемирие как искреннее . В Киеве считают: инициатива Путина была больше похожа на политический ход, чем на подлинное стремление к миру. Ведь даже во время объявленного Россией перемирия украинские города подвергались атакам .

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за воскресенье фиксировалось почти 3000 нарушений режима тишины со стороны России . Горячее было на Покровском направлении. В России же заявили о более чем 900 украинских дроновых атаках , но эти данные Reuters не смогло проверить независимо.

Зеленский также подтвердил участие Украины в новых переговорах в Лондоне с США, Великобританией и другими союзниками. Он подчеркнул: Украина готова к конструктивным решениям , но только если речь идет о настоящем прекращении огня , а не о политической игре.

В то время как Москва пытается показать открытость к миру, на практике обстрелы продолжаются , а заявления Кремля оставляют больше вопросов, чем ответов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Министерство обороны Украины получило новую партию важного оборудования для войск. Ее профинансировали Люксембург и Исландия, а общая стоимость техники – почти 2 миллиона евро.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-half-ukraine-under-air-raid-alerts-hours-after-one-day-russia-ceasefire-2025-04-21/
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