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Впервые в истории за кибератаки ЕС ввел санкции против России и Китая

Экономические санкции ЕС введены против шести физлиц и двух юрлиц

сегодня, 20:46
Автор:

Екатерина Белоброва
Впервые в истории за кибератаки ЕС ввел санкции против России и Китая

Совет Европейского союза принял решение ввести санкции против Китая и Российской Федерации из-за кибератак. Ограничительные меры вводятся в отношении шести лиц и трех организаций. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Под санкции попали сотрудники Главного разведывательного управления России Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников.

Также Евросоюз наложил санкции на структуру ГРУ - Главный центр специальных технологий Главного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Кроме того, из-за кибератак ЕС ввел санкции в отношении двоих граждан Китая, а также одной организации из Китая и одной из КНДР.

Люди и организации, на которые наложили санкции, по данным Евросоюза, причастны к атаке против Организации по запрещению химического оружия, атакам WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper.

В ЕС отметили, что санкции за киберпреступления были впервые введены Советом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что военная разведка России взломала информационные данные украинской газодобывающей компании Burisma.


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