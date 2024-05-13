Возможны ли переговоры с РФ: у Зеленского отреагировали на перестановки в России

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последние изменения в политическом руководстве РФ, в том числе новую должность бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и увольнение секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.



Подоляк о мирных переговорах с Россией. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин после так называемой инаугурации на пост президента РФ решил провести кадровые перестановки, уволить и перевести некоторых политиков на новые должности. На это отреагировали у Зеленского и объяснили подобные действия Путина.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, перестройка в российской управленческой вертикали Путина свидетельствует о нескольких вещах:

1. Окончательный переход страны к военному "коммунизму" для ресурсного обеспечения "бесконечной войны";

2. Перераспределение функционального воздействия между традиционными кланами. Резкое сокращение числа влиятельных членов неформального околопутинского "Политбюро 2.0";

3. Решение вечной задачи по укрощению армейской коррупции (низведение группы Шойгу);

4. Постепенное выдавливание на периферию "дворцовых амбиций" группы Патрушева.

Таким образом, по словам Подоляка, Россия продолжает изолироваться и будет пытаться только расширить войну в Украине.

"В любом случае, нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и поэтому любые переговорные форматы невозможны", — пояснил Подоляк ситуацию о возможных переговорах с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главы МИД РФ Сергей Лавров назвал одно условие для участия России в мирных переговорах по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что известно о новом министре обороны России Андрее Белоусове.