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Возможны ли переговоры с РФ: у Зеленского отреагировали на перестановки в России

Представитель Зеленского Михаил Подоляк отреагировал на возможность мирных переговоров с Россией после увольнения Шойгу и Патрушева.

сегодня, 16:55
Автор:
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Slava Kot
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последние изменения в политическом руководстве РФ, в том числе новую должность бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и увольнение секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Возможны ли переговоры с РФ: у Зеленского отреагировали на перестановки в России

Подоляк о мирных переговорах с Россией. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин после так называемой инаугурации на пост президента РФ решил провести кадровые перестановки, уволить и перевести некоторых политиков на новые должности. На это отреагировали у Зеленского и объяснили подобные действия Путина.

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, перестройка в российской управленческой вертикали Путина свидетельствует о нескольких вещах:

  • 1. Окончательный переход страны к военному "коммунизму" для ресурсного обеспечения "бесконечной войны";
  • 2. Перераспределение функционального воздействия между традиционными кланами. Резкое сокращение числа влиятельных членов неформального околопутинского "Политбюро 2.0";
  • 3. Решение вечной задачи по укрощению армейской коррупции (низведение группы Шойгу);
  • 4. Постепенное выдавливание на периферию "дворцовых амбиций" группы Патрушева.

Таким образом, по словам Подоляка, Россия продолжает изолироваться и будет пытаться только расширить войну в Украине.

"В любом случае, нет никаких вариантов, что Россия вернется к адекватному участию в глобальных процессах, и поэтому любые переговорные форматы невозможны", — пояснил Подоляк ситуацию о возможных переговорах с Россией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главы МИД РФ Сергей Лавров назвал одно условие для участия России в мирных переговорах по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что известно о новом министре обороны России Андрее Белоусове.



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Обсуждения

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сегодня, 16:52

Использовать переговоры как средство достижения своих целей.Народ рфии тоже небось не в восторге от войны.А Подоляку необходимо прислушаться к нашему Президенту и услышать что граждане Украины главное в Украине а потом все остальное.Ни Япония ,ни Молдавия ,ни Финляндия не согласны с агрессором по поводу территорий но силовыми путем не идут возвращать свои земли.


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