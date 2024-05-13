Возможны ли переговоры с РФ: у Зеленского отреагировали на перестановки в России

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Slava Kot
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последние изменения в политическом руководстве РФ, в том числе новую должность бывшего главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и увольнение секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Подоляк о мирных переговорах с Россией. Фото из открытых источников
Российский диктатор Владимир Путин после так называемой инаугурации на пост президента РФ решил провести кадровые перестановки, уволить и перевести некоторых политиков на новые должности. На это отреагировали у Зеленского и объяснили подобные действия Путина.
По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, перестройка в российской управленческой вертикали Путина свидетельствует о нескольких вещах:
Таким образом, по словам Подоляка, Россия продолжает изолироваться и будет пытаться только расширить войну в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главы МИД РФ Сергей Лавров назвал одно условие для участия России в мирных переговорах по войне в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что известно о новом министре обороны России Андрее Белоусове.
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сегодня, 16:52
Использовать переговоры как средство достижения своих целей.Народ рфии тоже небось не в восторге от войны.А Подоляку необходимо прислушаться к нашему Президенту и услышать что граждане Украины главное в Украине а потом все остальное.Ни Япония ,ни Молдавия ,ни Финляндия не согласны с агрессором по поводу территорий но силовыми путем не идут возвращать свои земли.