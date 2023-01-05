Возможно ли участие новых стран в войне с Россией: ответ Кулебы

Украина никогда не ставила вопрос о том, чтобы другие страны помогали войсками защищать свою территорию. Наша страна сама способна оградить себя, но ей нужно современное вооружение от союзников. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью арабскому каналу "Al Aan TV" заявил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что Украина сегодня, как государство имеет профессиональную армию, которая способна защитить свою страну. Поэтому вопрос участия других стран в российско-украинской войне Киевом не обсуждался.

"Мы никогда, я подчеркиваю, никогда, даже в самые темные моменты не просили иностранных солдат приходить на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны присылать войска в Украину. Мы понимаем, что это наша страна, и мы будем защищать ее, но это правда, что мы просим присылать нам оружие, которое поможет нам победить армию, которая превосходит нашу как по численному составу, так и по оружию", — прокомментировал Кулеба.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии". Об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганонм заявил президент России Владимир Путин.





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