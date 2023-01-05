Возможно ли участие новых стран в войне с Россией: ответ Кулебы

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина никогда не ставила вопрос о том, чтобы другие страны помогали войсками защищать свою территорию. Наша страна сама способна оградить себя, но ей нужно современное вооружение от союзников. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью арабскому каналу "Al Aan TV" заявил министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников
Министр отметил, что Украина сегодня, как государство имеет профессиональную армию, которая способна защитить свою страну. Поэтому вопрос участия других стран в российско-украинской войне Киевом не обсуждался.
Читайте также на портале "Комментарии" — достаточно ли Запад поддерживает Украину в войне – почему боится передать тяжелое наступательное вооружения и добить РФ руками ВСУ. Эксперты детально разобрались в вопросе во время эксклюзивного интервью нашему изданию.
Также издание "Комментарии" сообщало – Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии". Об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганонм заявил президент России Владимир Путин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости