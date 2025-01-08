Война в Украине закончится при одном условии, и дело не в Трампе

Сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация в войне в Украине изменилась. Боевые действия могут закончиться при условии уничтожения ресурса сторон, или обеих, или одной — РФ или Украины. Новоизбранный президент США Дональд Трамп может подыграть одной из сторон, но его влияние не будет решающим, пишет портал "Комментарии", ссылаясь на прогноз политического аналитика Виталия Портникова в интервью "Обозревателю".

Дональд Трамп может усилить Украину или ослабить Украину и повлиять на исход войны, но не он является главным фактором, считает Портников. Фото: Дональд Трамп / Facebook

Портников подчеркивает важность того, чтобы ресурс исчерпался именно у России. Потому что если он закончится в Украине, украинская государственность перестанет существовать вместе с украинским национальным присутствием на ее землях.

"Это простая формула, и здесь не нужен Дональд Трамп", — заявил Портников.

Он при этом допускает, что, в зависимости от решений Трампа, война может завершиться в пользу Украины или в пользу РФ.

Портников добавил, что Трампу, чтобы организовать российско-украинские переговоры, нужно прежде всего самому о чем-то договориться с Москвой. А в Кремле постоянно говорят, что не видят предпосылок к окончанию войны. По словам публициста, у президента США все же есть инструменты, которые заставили бы Россию изменить свое мнение относительно продолжения войны. Но это не "фантастические инструменты", вроде звонков Путину и Зеленскому, какТрамп это представлял в ходе своей кампании перед выборами.

"Скажем, президент Трамп говорит, что он не собирается помогать Украине, он прекращает военную и финансовую помощь, чтобы не конфликтовать с РФ. То, что территория Украины станет территорией РФ, его не касается, потому что у него есть другие вызовы в плоскости безопасности. Это один инструмент влияния на Путина, который позволяет закончить войну просто путем демонтажа украинской государственности", — описал аналитик негативный сценарий.

Второй инструмент — президент Трамп говорит, что он предоставляет Украине оружие нового качества, "Томагавки", большее количество самолетов F-16, позволяет американским пилотам садиться за штурвал этих самолетов, соглашается создать на территории Украины американские базы с размещением ядерного оружия, что должно отпугнуть Россию.

"И таким образом принуждает Путина, если он этого действительно испугается, в чем я не совсем уверен, к каким-то переговорам по замораживанию конфликта, по крайней мере на линии соприкосновения между российскими и украинскими войсками", — сказал Портников.

Как ранее писал портал "Комментарии", заверения избранного президента США Дональда Трампа о прекращении войны за один день оказались, как и ожидалось, предвыборным трюком. Британский эксперт Роберт Кларк полагает, что команда Трампа должна предложить какой-то вариант окончания войны к Пасхе, то есть до 20 апреля. По словам Кларка, этот план может предусматривать уступки как со стороны российского диктатора Владимира Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны, издание The Washington Post заявило, что от того, как закончится война в Украине, зависит авторитет НАТО и США. Поэтому поспешные переговоры, результаты которых могут стать удачей для Путина, не в интересах Запада. Ведь на самом деле решается, будет ли существовать Украина как суверенное государство в нынешних границах.

Портал "Комментарии" сообщал, что Трамп 8 января сделал два громких заявления о войне в Украине. Он сказал, что "может понять" чувства России по поводу перспективы получить у своих границ вступившую в НАТО Украину. Трамп практически объявил Джо Байдена виновным в войне, потому что он нарушил неписанное статус-кво и пообещал Украине перспективу вступления в Альянс, и это якобы спровоцировало РФ. Кроме того, Трамп заявил, что надеется на прекращение войны в Украине в течение полугода (а не 24 часов, как раньше).