Война в Нагорном Карабахе: на чью сторону стала Украина

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Таисия Ерохина
Украина стала на сторону поддержки Азербайджана касательно конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.
Как отметил министр, поддержка территориальной целостности государств — один из краеугольных камней украинской внешней политики.
Министр добавил, что общался по телефону с главой МИД Азербайджана. Кулеба отметил, что обострение ситуации свидетельствует о том, что тот или иной замороженный конфликт только якобы является таковым, а на самом деле — может вспыхнуть в любой момент.
Как сообщалось, азербайджанских журналистов обстреляли в Нагорном Карабахе. Обнародовано видео.
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