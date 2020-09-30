Война в Нагорном Карабахе: на чью сторону стала Украина

Украина стала на сторону поддержки Азербайджана касательно конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Как отметил министр, поддержка территориальной целостности государств — один из краеугольных камней украинской внешней политики.

"Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно признанных границах. И этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что общался по телефону с главой МИД Азербайджана. Кулеба отметил, что обострение ситуации свидетельствует о том, что тот или иной замороженный конфликт только якобы является таковым, а на самом деле — может вспыхнуть в любой момент.

"Это очаги нестабильности в Европе. И международному сообществу не стоит забывать о них "пока не стреляют", и системно прилагать усилия для урегулирования", — добавил глава МИД.

Как сообщалось, азербайджанских журналистов обстреляли в Нагорном Карабахе. Обнародовано видео.

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