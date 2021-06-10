Война на Донбассе и оккупация Крыма: поддерживает ли Италия Украину

Италия является дружественной Украине страной и может способствовать интеграции Украинского государства с Евросоюзом и НАТО. Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информируют "Комментарии".



Дмитрий Кулеба и Луиджи Ди Майо. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал, что обсудил со своим украинским коллегой много вопросов, в частности — в области экономики и безопасности.

"Италия полностью поддерживает Украину в вопросе ее территориальной целостности и выступает против незаконной аннексии Крыма со стороны России и также поддерживает введенные против РФ санкции, и во многих других отношениях тоже. Речь идет о конкретных шагах, как наша страна присоединилась к санкционным мерам", — заявил итальянский министр.

По его словам, Италия поддерживает нормандский формат и считает, что в переговорном процессе по Донбассу нужно "прилагать больше усилий" в контексте реализации Минских соглашений.

"Действия Италии постоянно направлены на то, чтобы международное сообщество и в дальнейшем не выпускало из поля зрения Украину и уделяла ей должное внимание. Доказательством этого может служить внимание со стороны G 7 к темам, связанных с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью Украины", — сказал глава МИД Италии.

Дипломаты также обсудили вопросы туризма во время пандемии коронавируса, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я обратился к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии, но и так же больше итальянских туристов в Украине", — сказал Кулеба.

Напомним, после визита на Донбасс президент Владимир Зеленский заявил, что число обстрелов в последние полторы недели уменьшилась. О прогнозах по ситуации на Донбассе, и надолго ли такое затишье, "Комментарии" спросили у экспертов.

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