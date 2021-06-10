Война на Донбассе и оккупация Крыма: поддерживает ли Италия Украину

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Наталья Некрасова
Италия является дружественной Украине страной и может способствовать интеграции Украинского государства с Евросоюзом и НАТО. Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информируют "Комментарии".
Дмитрий Кулеба и Луиджи Ди Майо. Фото: МИД Украины
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал, что обсудил со своим украинским коллегой много вопросов, в частности — в области экономики и безопасности.
По его словам, Италия поддерживает нормандский формат и считает, что в переговорном процессе по Донбассу нужно "прилагать больше усилий" в контексте реализации Минских соглашений.
Дипломаты также обсудили вопросы туризма во время пандемии коронавируса, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Напомним, после визита на Донбасс президент Владимир Зеленский заявил, что число обстрелов в последние полторы недели уменьшилась. О прогнозах по ситуации на Донбассе, и надолго ли такое затишье, "Комментарии" спросили у экспертов.
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Блогер-зашквар
сегодня, 12:37
есть определённый дип.протокол, правильно? куда министр Украины вылез в пиджачке в клеточку? Господи, ну что же мы такие дикие лохи. зато амбиции, аж в зашкваре. блевать хочется. и так везде...