logo
Русский Українська

BTC/USD

36649.68

ETH/USD

2472.82

LTC/USD

165.60

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Война на Донбассе и оккупация Крыма: поддерживает ли Италия Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Война на Донбассе и оккупация Крыма: поддерживает ли Италия Украину

Министры иностранных дел Италии и Украины рассказали о дипломатических переговорах стран

сегодня, 13:19
Автор:

Наталья Некрасова

Италия является дружественной Украине страной и может способствовать интеграции Украинского государства с Евросоюзом и НАТО. Об этом во время совместного брифинга с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информируют "Комментарии".

Война на Донбассе и оккупация Крыма: поддерживает ли Италия Украину

Дмитрий Кулеба и Луиджи Ди Майо. Фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо рассказал, что обсудил со своим украинским коллегой много вопросов, в частности — в области экономики и безопасности.

"Италия полностью поддерживает Украину в вопросе ее территориальной целостности и выступает против незаконной аннексии Крыма со стороны России и также поддерживает введенные против РФ санкции, и во многих других отношениях тоже. Речь идет о конкретных шагах, как наша страна присоединилась к санкционным мерам", — заявил итальянский министр.

По его словам, Италия поддерживает нормандский формат и считает, что в переговорном процессе по Донбассу нужно "прилагать больше усилий" в контексте реализации Минских соглашений.

"Действия Италии постоянно направлены на то, чтобы международное сообщество и в дальнейшем не выпускало из поля зрения Украину и уделяла ей должное внимание. Доказательством этого может служить внимание со стороны G7 к темам, связанных с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью Украины", — сказал глава МИД Италии.

Дипломаты также обсудили вопросы туризма во время пандемии коронавируса, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я обратился к правительству Италии, чтобы эта страна открылась для украинских туристов. Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии, но и так же больше итальянских туристов в Украине", — сказал Кулеба.

Напомним, после визита на Донбасс президент Владимир Зеленский заявил, что число обстрелов в последние полторы недели уменьшилась. О прогнозах по ситуации на Донбассе, и надолго ли такое затишье, "Комментарии" спросили у экспертов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Блогер-зашквар

сегодня, 12:37

есть определённый дип.протокол, правильно? куда министр Украины вылез в пиджачке в клеточку? Господи, ну что же мы такие дикие лохи. зато амбиции, аж в зашкваре. блевать хочется. и так везде...

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ