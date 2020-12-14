Вооруженная поддержка Беларуси: чем грозят Украине договоренности Лукашенко с Путиным

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Таисия Ерохина
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что
совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира
Путина для “укрепления Союзного государства” в виде предоставления вооружения
для Беларуси, а также возможное введение войск РФ на территорию соседнего
государства — опасны для Украины. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько
реалистична угроза – и что мы можем сделать, чтобы минимизировать риски.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт по вопросам сектора обороны и
безопасности Олег Стариков напоминает, что Лукашенко в 2014-м выполнил обязательства,
которые взял перед Украиной. В том числе, не запустил на территорию своей
страны вооруженные силы РФ, чтобы они дислоцировались у западно-северных границ
Украины.
"У нас нет там достаточного количества войск,
чтобы оборонять более 1 тысячи километров украинско-белорусской границы. Не
охранять, как делают сейчас пограничники, а именно оборонять – из-за угрозы
вторжения, – поясняет эксперт. – Но после того, как Украина после августовских
выборов в Беларуси по непонятным причинам начала вмешиваться в дела соседней
страны, у нас возникли проблемы. И нам явно придется увеличивать военный бюджет
с нынешних 5% ВВП до 7,5%, чтобы поставить ВСУ на оборону границ со стороны
Беларуси. Речь идет о примерно двух корпусах. Это около 30-40 тыс. человек — с коммуникациями,
прикрытием, артиллерией, связью, ПВО. Придется вложить огромный ресурс".
По мнению Олега Старикова, непродуманная
политика украинских властей касательно событий в Беларуси приведет к огромным
расходам бюджета. Чтобы быть готовыми к вероятному наступлению россиян со
стороны Беларуси – когда последняя сольется с РФ в рамках Союзного государства.
К чему всё сейчас и идет…
"Минимизировать риски можно. Нужно как можно
быстрее начать восстанавливать отношения с Беларусью, снять санкции. Начать думать
о себе, о своей выгоде, собственной безопасности и экономике, а не о тупо идти
в русле "зарубежных партнеров". Иначе нас ждут огромные проблемы", –
прогнозирует эксперт.
Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад
Волошин подчеркивает, что северное направление с более 1000 км
украино-белорусской границы были опасным и ранее. А в свете обострения
отношений между Киевом и Минском – стало еще большей угрозой.
"Беларусь и Россия — союзники. На территории
Беларуси почти ежегодно проводятся масштабные военные учения с участием
россиян. Прибывают тысячи российских военнослужащих, сотни единиц новейшей
техники и вооружения, – отмечает Влад Волошин. – И не факт, что всё оттуда
выводится. К тому же, известно, что на территории Беларуси есть ряд российских
военных объектов, включая станции слежения для ракетных войск стратегического
назначения. И там находятся российские военнослужащие, а объекты работают на
Минобороны РФ. К тому же, россияне используют полигоны, аэродромы, места
дислокации белорусской армии в своих целях. В личных беседах белорусские
офицеры признавались, что ими фактически командуют русские".
Для нас всё это крайне опасно, уверен военный
эксперт. И в этом году опасность усугубилась политическим охлаждением между
Украиной и Беларусью после того, как Лукашенко остался президентом, несмотря на
массовые протесты.
"С этого направления до Киева – рукой подать.
Также рядом Чернигов, Житомир, Луцк. Понимая это, после начала российской
агрессии мы увеличили количество военных и со стороны Беларуси. В том числе
создали специальные части и соединения для действий на том направлении, –
отмечает Влад Волошин. – Учитывая, что там в основном леса, болота,
передвижение для сухопутной операции затруднено. Потому меньше вероятность
вторжения бронированной техники. Но потенциально возможен авиационный и
ракетный удар, работа диверсионных групп, воздушных десантов".
Эксперт уверяет, что на военном уровне,
учитывая создавшуюся ситуацию, мы имеем на том направлении необходимый состав
сил и средств.
"А на политическом, дипломатическом уровне
следует проводить постоянную работу, — отмечает Влад Волошин. – Напоминать
белорусским властям о том, что они нам — не противник и не враг. И
подчеркивать, что Беларусь обещала быть посредником для решения конфликтов
между Украиной и РФ, а не участником конфликта".
Как сообщалось ранее, беларусам запретят выезжать
за границу.
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