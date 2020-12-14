Вооруженная поддержка Беларуси: чем грозят Украине договоренности Лукашенко с Путиным

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совместные действия лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина для “укрепления Союзного государства” в виде предоставления вооружения для Беларуси, а также возможное введение войск РФ на территорию соседнего государства — опасны для Украины. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько реалистична угроза – и что мы можем сделать, чтобы минимизировать риски.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Непродуманная политика украинских властей касательно событий в Беларуси приведет к огромным расходам бюджета"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков напоминает, что Лукашенко в 2014-м выполнил обязательства, которые взял перед Украиной. В том числе, не запустил на территорию своей страны вооруженные силы РФ, чтобы они дислоцировались у западно-северных границ Украины.

"У нас нет там достаточного количества войск, чтобы оборонять более 1 тысячи километров украинско-белорусской границы. Не охранять, как делают сейчас пограничники, а именно оборонять – из-за угрозы вторжения, – поясняет эксперт. – Но после того, как Украина после августовских выборов в Беларуси по непонятным причинам начала вмешиваться в дела соседней страны, у нас возникли проблемы. И нам явно придется увеличивать военный бюджет с нынешних 5% ВВП до 7,5%, чтобы поставить ВСУ на оборону границ со стороны Беларуси. Речь идет о примерно двух корпусах. Это около 30-40 тыс. человек — с коммуникациями, прикрытием, артиллерией, связью, ПВО. Придется вложить огромный ресурс".

По мнению Олега Старикова, непродуманная политика украинских властей касательно событий в Беларуси приведет к огромным расходам бюджета. Чтобы быть готовыми к вероятному наступлению россиян со стороны Беларуси – когда последняя сольется с РФ в рамках Союзного государства. К чему всё сейчас и идет…

"Минимизировать риски можно. Нужно как можно быстрее начать восстанавливать отношения с Беларусью, снять санкции. Начать думать о себе, о своей выгоде, собственной безопасности и экономике, а не о тупо идти в русле "зарубежных партнеров". Иначе нас ждут огромные проблемы", – прогнозирует эксперт.

"В этом году опасность усугубилась политическим охлаждением между Украиной и Беларусью"

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин подчеркивает, что северное направление с более 1000 км украино-белорусской границы были опасным и ранее. А в свете обострения отношений между Киевом и Минском – стало еще большей угрозой.

"Беларусь и Россия — союзники. На территории Беларуси почти ежегодно проводятся масштабные военные учения с участием россиян. Прибывают тысячи российских военнослужащих, сотни единиц новейшей техники и вооружения, – отмечает Влад Волошин. – И не факт, что всё оттуда выводится. К тому же, известно, что на территории Беларуси есть ряд российских военных объектов, включая станции слежения для ракетных войск стратегического назначения. И там находятся российские военнослужащие, а объекты работают на Минобороны РФ. К тому же, россияне используют полигоны, аэродромы, места дислокации белорусской армии в своих целях. В личных беседах белорусские офицеры признавались, что ими фактически командуют русские".

Для нас всё это крайне опасно, уверен военный эксперт. И в этом году опасность усугубилась политическим охлаждением между Украиной и Беларусью после того, как Лукашенко остался президентом, несмотря на массовые протесты.

"С этого направления до Киева – рукой подать. Также рядом Чернигов, Житомир, Луцк. Понимая это, после начала российской агрессии мы увеличили количество военных и со стороны Беларуси. В том числе создали специальные части и соединения для действий на том направлении, – отмечает Влад Волошин. – Учитывая, что там в основном леса, болота, передвижение для сухопутной операции затруднено. Потому меньше вероятность вторжения бронированной техники. Но потенциально возможен авиационный и ракетный удар, работа диверсионных групп, воздушных десантов".

Эксперт уверяет, что на военном уровне, учитывая создавшуюся ситуацию, мы имеем на том направлении необходимый состав сил и средств.

"А на политическом, дипломатическом уровне следует проводить постоянную работу, — отмечает Влад Волошин. – Напоминать белорусским властям о том, что они нам — не противник и не враг. И подчеркивать, что Беларусь обещала быть посредником для решения конфликтов между Украиной и РФ, а не участником конфликта".

Как сообщалось ранее, беларусам запретят выезжать за границу.

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