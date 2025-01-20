Военные КНДР исчезают, но у Кима не закончатся солдаты для Путина: кто может помешать им

Потери солдат КНДР в Курской области очень велики. Несмотря на это, в Северной Корее найдется много добровольцев, готовых воевать, объяснил эксперт по КНДР Николай Полищук. Об этом портал "Комментарии" сообщает со ссылкой на телеканал "Киев 24".

Желающих воевать с Украиной в КНДР найдется еще много. Но, возможно, Трамп надавит на Ким Чен Ына, и лавочку прикроют. Фото: ЦТАК

Полищук указал, что з а те деньги, которые, вероятно, платят корейским солдатам (есть информация о двух тысячах долларов в месяц), многие готовы идти на войну. Во-первых, таких денег нигде больше в КНДР им не заработать. Во-вторых, в результате обработки пропагандой корейцы верят, что США могут напасть на их страну, и, воюя за РФ, они предотвратят это.



Эксперт полагает, что изменения на северокорейском треке возможны после того, как за дело возьмется Дональд Трамп. Полищук допустил, что новый американский лидер может изменить сложившуюся ситуацию, поскольку имеет определенные личные связи с Ким Чен Ыном и может добиться прекращения отправки военных в РФ.



Портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские войска, участвующие в боевых действиях в Курской области, несут критически высокие потери. Если ситуация не изменится, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен к середине апреля 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны .

Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".