Военные КНДР исчезают, но у Кима не закончатся солдаты для Путина: кто может помешать им

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Николай Лисицын
Потери солдат КНДР в Курской области очень велики. Несмотря на это, в Северной Корее найдется много добровольцев, готовых воевать, объяснил эксперт по КНДР Николай Полищук. Об этом портал "Комментарии" сообщает со ссылкой на телеканал "Киев 24".
Желающих воевать с Украиной в КНДР найдется еще много. Но, возможно, Трамп надавит на Ким Чен Ына, и лавочку прикроют. Фото: ЦТАК
Американские эксперты отмечают, что северокорейские войска теряют примерно 92 солдата в день с момента привлечения к боевым действиям в декабре 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, по состоянию на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 получили ранения.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, которого цитируют "Комментарии", 18 января уточнил, потери убитыми и ранеными у войск КНДР на Курщине уже превышают четыре тысячи человек. Ни одно военное формирование РФ не несло таких интенсивных потерь, как северокорейские военные в Курской области РФ. Поэтому вторая, свежая волна военных из КНДР обязательно будет, убежден Коваленко — ведь первые 12 тысяч северокорейцев скоро закончатся. Сейчас, к примеру, северокорейских солдат не видно на передовой. По версии бойцов ВСУ, они "зализывают раны".
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