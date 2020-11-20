Военные базы от США: необходимость или угроза

США намерены построить военные городки в Бердянске и Мариуполе для подразделений Морской охраны Госпогранслужбы Украины. Поддержка правительства США по усилению потенциала Морской охраны ГНСУ будет предоставляться через Программу по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS), Бюро Госдепартамента США по делам международной безопасности и нераспространения оружия массового поражения.

Украинские эксперты оценили важность подобного и возможные угрозы для Украины.

"Военные базы — собственность Украины"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков подчеркивает, что Украина — это суверенное государство. А потому имеет полное право на своей территории — как лично, так и с помощью стратегических союзников — строить то, что посчитает нужным.

"Штаты решили помочь по обустройству инфраструктуры военно-морских сил. Мы потеряли ее в 2014 году, ведь всё было обустроено на базе в Севастополе", – подчеркивает Олег Стариков.

Идея, по его мнению, хорошая. Главное, подчеркивает эксперт, что эти базы будут состоять на инвентарном учете и находится в собственности Украины. А вовсе не в собственности другой страны, как будут говорить некоторые "комментаторы".

"Риски будут тогда, когда на данных базах будет находиться наступательное оружие, а не оборонительное. Пока же никаких рисков для тех стран, которые могут посчитать это угрозой, я не вижу", – отмечает эксперт.

"Подобные объекты лишними не будут"

Политолог Андрей Окара напоминает, что во времена Януковича, когда министрами обороны Украины были, в том числе, люди, имеющие российское гражданство, по мнению ряда экспертов, происходило системное уничтожение военной инфраструктуры на левобережной Украине. Сейчас же в какой-то мере идет обратная реакция.

"Раньше логика была такая – зачем нам это надо, мы же с РФ не собираемся воевать? Теперь же создание военно-морской инфраструктуры в близости от украино-российской границы, учитывая нынешнюю ситуацию (кто-то считает происходящее российско-украинской гибридной войной, кто-то – гражданской войной в Украине, кто-то – американским вмешательством), выглядит логичными. Мы находимся внутри серьезного конфликта. И подобные объекты на побережье Черного и Азовского морей – точно не будут лишними", – считает политолог.

При этом он подчеркивает, что в соответствии с украинской Конституцией иностранные объекты подобного рода не могут возникать на территории Украины. Специальная оговорка была сделана лишь для российского военно-морского флота. Чем это закончилось – всем известно.

"Создаваемые объекты – в Очакове, под Одессой, в Бердянске, Мариуполе – являются не иностранными военными базами, а украинскими военными объектами. Их создание происходит при помощи стран НАТО. И это объяснимо, учитывая заявленную Украиной евро-атлантическую интеграцию. И те обстоятельства, в которых страна находится с 2014 года", – резюмирует Андрей Окара.

Как сообщал портал "Комментарии", в рамках реализации международного проекта новые военные базы получит Морская охрана Государственной пограничной службы Украины.





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