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Главная Новости Политика внешняя политика Военно-морские силы Украины пополнятся новыми кораблями
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Военно-морские силы Украины пополнятся новыми кораблями

Шестнадцать патрульных катеров Mark VI будут патрулировать прибрежные воды Украины

сегодня, 15:03
Автор:

Павел Зинченко
Военно-морские силы Украины пополнятся новыми кораблями

Госдепартамент США одобрил продажу 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования Украине, сообщает портал DefPost со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области обороны (DSCA). 

Продажа, ориентировочная стоимость которой составляет 600 млн. долларов США, осуществляется в рамках программы американских военных продаж (FMS). 17 июня DSCA, которая контролирует продажи FMS, предоставила необходимую сертификацию, уведомив Конгресс об этой продаже.

По данным DSCA, правительство Украины ранее обращалось с просьбой купить 16 патрульных катеров Mark VI; 32 пулемета MSI Seahawk A2; 20 перспективных инфракрасных (FLIR) систем (16 установленных и 4 запасных); 16 акустических устройств дальнего действия (LRAD); 16 систем идентификации друзей или недругов (IFF); 40 30-мм пушек MK44 Bushmaster II (32 установленных и 8 запасных). Главным подрядчиком продажи является SAFE Boats International в Бремертоне, штат Вашингтон.

Mark VI - это класс патрульных катеров, находящихся на вооружении военно-морского флота США, предназначенных для патрулирования речных и прибрежных вод. Корабли созданы компанией SAFE Boats International.

Как сообщало издание "Комментарии", США могут наложить санкции на Турцию.


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