Военно-морские базы в Украине: зачем их строят и какой эффект хотят получить

Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде. В РФ уже заявили, что это может привести к "потенциальной опасности" для стабильности в Черноморском регионе. "Комментарии" узнали у экспертов, что за базы могут появиться, где они будут расположены и в чем их возможная опасность для дальнейших переговоров с Россией.

"Для создания морских баз нужна инфраструктура"

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что речь идет о базах военно-морских сил Украины, начало строительства которых уже заложено в Бердянске и Очакове.

"Но нужны серьезные средства. Ведь речь пойдет о современном оборудовании, вооружении, инфраструктуре для этих баз, – отмечает Игорь Романенко. – Да и сам флот нужен. Кораблей ведь у нас нет. Но есть определенные договоренности с союзниками, в том числе с турками о совместном строительстве корабля класса "корвет". С катерами помогают британцы. Из 8 ракетных катеров, которые мы намерены с ними строить, два первых будут делать в Британии, а шесть остальных наши корабелы, пройдя соответствующее обучение, создадут уже в Украине".

Также есть перспективы у беспилотников и кораблей украинско-турецкого производства, отмечает генерал.

"Но для всего этого нужна инфраструктура, – подчеркивает Игорь Романенко. – Особенно с учетом потери Крыма и Севастополя. И принципиально важно, что союзники поддержали создание военно-морских баз в Украине. В это смысле особенно примечательны две последние рабочие поездки президента Украины — в Британию и Турцию. Были подписаны основополагающие документы, чтобы реализовать нужные нам проекты".

По мнению генерала, заявления РФ о том, что появление новых военно-морских баз в Украине усугубит ситуацию, лишь подтверждает, что мы действуем в нужном направлении.

"Именно от РФ исходит опасность в Черном и Азовском морях, – говорит Игорь Романенко. – Россияне увеличили военный потенциал в Крыму в три раза, завели массу кораблей в Азовское море. В том числе те, что несут крылатые ракеты "Калибр". Всё это требует ассиметричных действий. Которые мы и предпринимаем"

"Реакция Москвы подтверждает: эти базы Украине нужны"

Украина нуждается в развитии военно-морских сил, а это предполагает не только появление новых кораблей, но и одновременное развертывание береговой инфраструктуры для их обслуживания. На этом акцентирует эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

"За последние годы наметились пути к пополнению нашего флота кораблями — как применяемыми, но еще вполне пригодными для боевой службы из стран НАТО, так и новыми. К счастью, эта тенденция, начатая еще при каденции 5-го президента, не только не прекратилась после смены власти в прошлом году, но, кажется, даже усиливается. Украина уже получила 2 применяемых катера класса "Айленд" из США. Ожидается трансфер еще 3-4 аналогичных", – отмечает эксперт.

Он также напоминает, что ведутся переговоры о возможности трансфера 2 или 3-х значительно больших судов — фрегатов класса "Оливер Пери". Недавно во время визита президента Зеленского в Британию подписано соглашение о строительстве для Украины 8 современных ракетных катеров. А во время визита в Турцию обсуждался вопрос совместного построения современных кораблей класса "корвет".

"Всё это надо где-то базировать и обслуживать. А абсолютное большинство соответствующей инфраструктуры осталась в оккупированном Крыму, – подчеркивает Евгении Дикий. – Украина объективно нужны новые военно-морские базы как на Черном море, так и на Азовском".

На Азове, по мнению эксперта, достаточно одной базы. И лучшим расположением для нее является Бердянск (Мариуполь слишком близко к линии фронта).

"На Черном море одна новая современная база — это жесткий необходимый минимум, – продолжает Евгений Дикий. – Оптимальным было бы построить два базы — в Одесском регионе и в регионе Днепро-Бугского лимана, на Николаевщине или Херсонщине. Насколько известно, уже начато строительство базы в г. Очаков (Николаевская обл.). Ее строят при участии специалистов из США".

Во время Зе-визита в Британию достигнута договоренность об участии британских специалистов в развитии двух новых баз, отмечает эксперт. По его словам, пока не совсем понятно, речь идет об одной базе на Азове и одной — на Черном море, или о двух черноморских базах. Также пока неясно, будут британцы участвовать в развитии уже начатой Очаковской базы, или в построении двух баз "с нуля".

"В любом случае очевидно, что новые базы сразу проектируются по стандартам НАТО. И это важно — так как эти стандарты значительно выше и современные, чем советские, которыми мы до сих пор пользовались, – говорит Евгений Дикий. – К тому же, это даст возможность обслуживать не только наши корабли, но и корабли стран НАТО во время их заходов к нам для совместных учений, а возможно — и для совместной обороны от РФ. И наверное именно этот аспект больше всего бесит Кремль".

По мнению эксперта, польза от строительства новых баз очевидна. И в смысле безопасности(см. выше), и в социально-экономическом. Ведь это строительство создает тысячи рабочих мест на время реализации проекта — и сотни постоянных рабочих мест по обслуживанию баз. Не говоря о сопутствующей припортовой инфраструктуре, плюс сектор обслуживания моряков флота и т.д.

"Но даже если бы мы сомневались в целесообразности строительства новых баз флота, реакция Москвы на эти проекты окончательно снимает все сомнения и подтверждает — да, эти базы очень нужны Украине", — резюмирует Евгений Дикий.

"В идеале базы нужно строить за украинские деньги"

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков подчеркивает: "Базы нам нужны. Ведь нашу базу ВМС, которая была в Севастополе, отобрала Россия. Так что – надо строить новую. ВМС не могут дислоцироваться на причале. Должна быть военная база, соответствующим образом оборудованная".

Принципиальный вопрос, по словам эксперта, что базы должны быть украинские. Конституцией запрещено нахождение на территории Украины иностранных баз.

"В идеале базы нужно строить за украинские деньги. Но с деньгами у нас – туго. Скорее всего, речь пойдет о кредитах. Хорошо бы — под небольшой процент, – отмечает Олег Стариков. – Гражданскому обществу необходимо взять под контроль расходование средств на строительство данных баз – чтобы их не разворовали".

В Кремле уже заявили, что будут "негативные последствия" данного решения. В этом, по мнению Олега Старикова, нет ничего удивительного.

"Да, конечно. Эти базы внесут в документы боевого оперативного планирования по нейтрализации угроз, которые несут данные базы (с наличием у них боевой военной техники) для Черноморского флота Южного военного округа ВС РФ. И это нормально. Точно так же у нас должны быть внесены в соответствующие документы все представляющие угрозу Украине российские военные объекты", – поясняет эксперт.

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