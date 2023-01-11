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Во Львове прошла встреча президентов Украины, Польши и Литвы

Страны Люблинского треугольника подписали совместную декларацию после встречи президентов трех стран

сегодня, 16:33
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Автор:

Slava Kot

В Украину приехал президент Польши Анджей Дуда и президент Литвы Гитанас Науседа, где они встретились с Владимиром Зеленским. В ходе встречи во Львове лидеры трех стран подписали совместную декларацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter президентов.

Во Львове прошла встреча президентов Украины, Польши и Литвы

Президенты Литвы, Украины и Польши. Фото из открытых источников

Люблинский треугольник – это альянс между Украиной, Литвой и Польшей. Цель такого союза – повысить политическое, экономическое и культурное сотрудничество между странами, а также помочь Украине с интеграцией в международные организации, такие как НАТО или Европейский Союз. С момента российского вторжения страны помогают Украине противодействовать российской агрессии.

В совместной декларации президентов они подтвердили неотъемлемое право Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность и отметили желание сотрудничать в восстановлении Украины после завершения войны.

"Украина, безусловно, заслуживает вступления в ЕС и поддержки НАТО. Все указывает на то, что эта война не закончилась, и Россия продолжит плохо обращаться с Украиной. Оккупанта нужно остановить. Эту агрессию необходимо остановить. Это один из самых больших вызовов, с которыми сталкивается весь свободный мир", — пишут в Канцелярии польского президента.

О помощи Украине сообщил и президент Литвы Гитанас Науседа

"Мы обеспечим Украину боеприпасами, поддержка Киева должна быть реализована как можно скорее. Мы должны восстановить территориальную целостность Украины", – сказал Науседа.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своих коллег за помощь в войне против Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Польша рассматривает возможность передать Украине западные танки.

Также "Комментарии" писали о том, что Литва не может передать Украине российские активы.



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Источник: https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1613174247567855616
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