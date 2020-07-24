Во Франции закончили расшифровку «черных ящиков» самолета МАУ

Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что их специалисты закончили расшифровку данных с "черных ящиков" сбитого в январе над Тегераном самолета МАУ. Об этом сообщает "hromadske".



Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин также сообщил, что успешно удалось получить все записи, несмотря на повреждения "черных ящиков". Он также отметил, что расшифровка является только одним из этапов технического расследования авиакатастрофы. По его словам, сколько продлится расследования сказать пока не возможно.

Напомним, следователи, изучающие бортовые самописцы с украинского самолета авиакомпании МАУ несколько дней назад восстановили данные речевого самописца, который был передан Тегераном Франции накануне. Во французском бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации не стали вдаваться в подробности содержания аудиозаписи, на котором зафиксированы разговоры и другие звуки в кабине пилотов. По словам представителя BEA, обнародование любой дополнительной информации лежит в компетенции иранских следственных органов, ведущих расследование.

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