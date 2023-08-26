Власти назначили послом в Венгрии экскурсовода-социолога, — блогер

Послом Украины в Венгрии назначен закарпатский профессор-экскурсовод Федор Шандор, который до того, как присоединился к партии "Слуга Народа" подрабатывал на выборах социологом. Об этом, как сообщают "Комментарии", написал на своей странице в Фейсбук политолог Владимир Макаровский.

Новый посол Украины в Венгрии

"Кадровая политика „зеленого монобольшинства“ продолжает поражать. Почему так? Потому что закарпатский экскурсовод-псевдосоциолог из партии „Слуга Народа“, которым на самом деле является господин Шандор, на мой взгляд, меньше всего мог бы рассчитывать на представление интересов нашего государства в Венгрии. По моему инсайду, партия власти раскручивала его сначала на председателя облсовета. Тогда появилось куча одинаковых публикаций "профессор-военный, читающий лекции на передовой". Но на самом деле это пиар, он был на фронте, но не на передовой. Иначе у него вряд ли бы нашлось время, чтобы читать лекции. До того, как поступить в "Слугу Народа", подрабатывал экскурсоводом, а во время выборов в Закарпатье выступал как прогибавшийся под любую власть социолог. Теперь он со "слугами" и их губернатором. Интересно, что перед назначением послом в Венгрию начал всем рассказывать, что он венгр, а не украинец, хотя до этого о своей национальности почему-то молчал. Если посмотреть его последние выступления в СМИ в качестве кандидата в послы, то это ужас. Хотя, чего можно ожидать от экскурсовода-социолога?", — написал Владимир Макаровский на своей странице в социальной сети.

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По мнению Владимира Макаровского, данное назначение и для Офиса президента, и для Украины бесперспективно.

"Для ОП это в итоге вылезет боком. Потому что, говорят у него заоблачные амбиции, он использует этот пост для собственного пиара за счет Президента, которого он упоминает в своих речах каждые пять минут — за все проблемы у него отвечает Зеленский. Если посмотреть его выступления, то создается впечатление, что он с Президентом постоянно "на телефоне". К сожалению, и для Украины ничего хорошего такой посол не принесет, ведь вместо того, чтобы поднимать имидж страны, беспощадно ее критикует", — написал политолог.

Напомним, 8 августа президент Венгрии Каталин Новак предварительно согласовала нового посла Украины Федора Шандора. Прошение об агремане в Будапешт Киев написал несколько месяцев назад, но венгерская сторона одобрила его только в конце августа.

Ранее, в Украине вызвало недоумение назначение послом Украины в Болгарии сексолога без дипломатического опыта.