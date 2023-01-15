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Владимир Путин допустил ошибку, когда атаковал Украину: почему так утверждает Генсек НАТО

Нормализация отношений НАТО с Российской Федерацией невозможна и после окончания войны, которую РФ развязала против Украины

сегодня, 22:35
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Автор:

Лиля Воробьева

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Владимир Путин допустил ошибку, когда атаковал Украину. Также глава Альянса подчеркнул, что нормализация отношений НАТО с Российской Федерацией невозможна и после окончания войны, которую РФ развязала против Украины.

Владимир Путин допустил ошибку, когда атаковал Украину: почему так утверждает Генсек НАТО

В НАТО исключили нормализацию отношений с РФ (фото открытых источников)

"Как раньше не будет. Даже если в Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются", – объяснил свое мнение Столтенберг, отвечая на вопросы немецкой газеты Handelsblatt .

Глава Альянса еще оценил действия президента РФ Владимир Путин и назвал инициированное им военное вторжение на территорию Украины ошибочным.

"Он переоценил силу своих собственных вооруженных сил. Мы видим их ошибки, отсутствие морального духа, проблемы с руководством, плохое оснащение", — сказал он и отметил, что россияне "продемонстрировали, что они готовы нести большие потери для достижения своих целей",- завершил Столтенберг.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что просто в руки оккупантов: почему австрийское чиновник отправил украинских детей в Россию. . Об этом информируют журналисты австрийского медиа Der Standard. Как утверждается в информации, два подростка, которым исполнилось 16 и 17 лет, проживали в местном заведении для юношей. Уже в январе их отправили в Москву, причина – чтобы соединить семьи. Как выяснили журналисты, такое решение принял чиновник Европейского института омбудсмена, действующего в провинциальном представительстве тирольского омбудсмена.При этом чиновник не согласовывал такое самоуправство не только с украинскими властями, но и с австрийским руководством.




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Источник: https://www.handelsblatt.com/politik/international/nato-chef-jens-stoltenberg-wir-duerfen-russland-nicht-unterschaetzen/28923730.html
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