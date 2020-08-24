Виктор Медведчук: "Украиной руководят разрушители и ликвидаторы под чутким руководством заокеанских хозяев"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук уверен, что для возрождения украинской экономики и восстановления промышленности, необходимо прекратить утечку мозгов из страны, так как успешной может быть только "интеллектуальная" экономика. Об этом политик написал в своем обращении к согражданам по случаю Дня независимости, в котором он подчеркивает, что деинтеллектуализация является одним из главных врагов Украины, наряду с деградацией и деиндустриализацией.

По мнению народного депутата, деинтеллектуализация Украины состоит из двух процессов. Это масштабная утечка высокопрофессиональных специалистов и "бестолковая и ущербная" система образования с полным отсутствием поддержки науки. Вместо 1,7% ВВП, как предусмотрено действующим законодательством, на науку направляется только около 0,26%.

Виктор Медведчук, ZIK

"Процесс деинтеллектуализации усугубляется многими разрушительными законами, которые должны быть отменены или радикально изменены. Речь идет о законе о люстрации, об образовании, о пенсионной и медицинской реформах, законах, дискриминирующих русский язык и языки национальных меньшинств, законе о декоммунизации", - отметил Виктор Медведчук.

Политик уверен, что для того, чтобы прекратить "сползание страны в эту пропасть" и остановить начавшийся процесс распада необходимо объединить людей общими и понятными интересами с помощью формулы национального успеха.

"Формула "сшивания" страны - это когда в числитель выносятся вопросы языка, истории, веры, а в знаменателе – вопросы, которые объединяют людей: повышение уровня жизни, доходов, совместное управление страной и реализация принципов народовластия", - отметил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Однако, пока что для этого ничего не делается, а страной руководит "команда разрушителей и ликвидаторов".

"Сегодня разрушаются сами основы нашего государства, подтачиваются и истощаются его ресурсы, закрываются существующие возможности и блокируется потенциал Украины. Деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация болезненно и ощутимо влияют на все сферы жизни в Украине", - резюмировал Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук рассказал, что власть продолжает издеваться над учителями и уничтожать сферу образования в стране.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!