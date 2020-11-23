Въезд запрещен: насколько эффективны "черные списки" Минкульта

Минкульт Украины и СБУ продолжают расширять "черные" списки. Недавно в них оказался российский музыкант и продюсер Максим Фадеев. Запрет на въезд существует даже для покойных российских артистов. Об эффективности подобных запретов и роли таких мер в обеспечении безопасности страны рассказали украинские эксперты.

"Украина живет призраками прошлого"

Так, политолог Наталия Белоус считает, что внесение деятелей культуры по политическим признакам в "черные списки" — это своеобразная не объективная цензура и абсурд.

"Деятели культуры, науки, религии, спорта не должны никаким образом использоваться в политических играх, – поясняет эксперт. – Создание образов внутренних и внешних врагов Украины показывает то, что наше государство не уверено в себе и живет призраками прошлого. В то время как другие страны делают ставки на технологический прогресс".

По мнению Наталии Белоус, пока украинское общество будет занято поиском врагов в собственной голове, нам не стоит ожидать инновационных трансформаций и лидирующих позиций в мире.

"Нормальная информационная гигиена"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович согласен, что в определенной мере создание подобных "черных списков" для деятелей культуры, искусства, спорта, выглядит информационно и имиджево не очень хорошо для нашей страны.

"Но я не вижу альтернативы созданию подобных списков по одной простой причине – туда попадают люди, которые нарушают действующее законодательство Украины. Чаще всего речь идет о незаконном посещении оккупированного Крыма (через территорию РФ, а не через материковую Украину). Часть деятелей были замечены в снятии откровенно пропагандистских фильмов, выступали в оккупированных Донецке, Луганске, награждены "властями" временно неподконтрольной части Донбасса. И практически все "списочники" открыто отрицают факт российской агрессии против Украины, факт оккупации, признанный всем миром", – аргументирует Игорь Рейтерович.

По его мнению, если мы закроем на это глаза, это будет в какой-то мере легитимизировать всё, происходящее на оккупированных территориях.

"Такие списки - это нормальная информационная гигиена. Странно было бы, если бы такого рода пропагандистов мы пропускали в свою страну, – говорит Игорь Рейтерович. – Да, есть часть граждан Украины, которые считают, что культура, спорт могут существовать отдельно от политики. Но это – заблуждение. Важно понимать, что культура и спорт для РФ – это продолжение войны, только другими средствами. И те же артисты, которые эти пользуются, должны понести хотя бы минимальное наказание в виде недопуска на территорию Украины".

Как сообщал портал "Комментарии", в течение месяца Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд на территорию нашей страны 41 иностранному гражданину. Среди лиц, которым запретили въезд в Украину российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма.





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