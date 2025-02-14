Вэнс резко изменил мнение о войсках США в Украине: о чем его новое заявление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не говорил о том, что войска США могут оказаться в Украине. Об этом сообщает вечером 14 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Вэнса в Х. Обнаружив материал The Wall Street Jounral о якобы возможном размещении американских войск в Украине, соратник президента США Дональда Трампа заявил, что его слова были неправильно трактованы.

Джей Ди Вэнс не подтверждает, что американские войска могут отправиться в Украину. Фото: Офис президента Украины

"Президент Трамп — главный посредник, который принесет мир в регион, положив конец войне в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности, если это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", — подчеркнул Вэнс.

Ранее The Wall Street Journal опубликовало материал на основе интервью с Вэнсом о том, что США рассматривают все возможные военные и экономические варианты в случае, если РФ не согласится добросовестно вести переговоры о прекращении войны в Украине. Мировые и украинские медиа после этого написали, что Белый дом не исключает ввода войск в Украину в случае, если российский правитель Владимир Путин будет саботировать усилия по окончанию войны.

"Комментарии" сообщали, что Зеленский назвал Путина лжецом и предупредил о повадках главі Кремля американского президента Дональда Трампа. Украинский лидер раскріл, что в 2019 году во время единственной личной встречи с главой Кремля договорился о прекращении огня и обмене пленными. Но насчет первого Путин обманул, а пленных удалось обменять не всех. Поэтому "искреннему" желанию Путина "закончить войну" верить нельзя, убежден Зеленский. Президент Украины заявил, что пойдет на переговоры с Путиным (и больше ни с кем из россиян) только после подготовки общего плана мира с Трампом и Европой и только для того, чтобы этой встречей закончить войну.

Читайте также на "Комментариях" — если Украину в ближайшее время не возьмут в НАТО, стране для обеспечения безопасности требуется не уменьшать Силы обороны, а увеличивать. Зеленский сказал, что численность ВСУ должна составлять 1,5 миллиона военных.