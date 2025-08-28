Венгрия совершила беззастенчивый поступок: резкая реакция МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт запретит въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту "Мадяру" Бровди после атаки на нефтепровод "Дружба". Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на решение Венгрии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига назвал заявление Петера Сийярто "беззастенчивым" в день, когда в результате российских ударов в Украине погибли люди. В ответ Киев примет зеркальные меры по Венгрии.

"Как беззастенчиво публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петр, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, то это моральный упадок. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы будем действовать зеркально", — сообщил в соцсети X Сибига.

Таким образом, глава МИД Украины отреагировал на сообщение Сийярто. В нем венгерский политик заявил, что Киев сознательно атакует российский нефтепровод "Дружба", обеспечивающий Венгрию российской нефтью.

По его словам, удар по нефтепроводу соответствует "атаке на суверенитет" Венгрии, поэтому Будапешт запретил въезд в страну командиру воинской части, которая атаковала российский объект. Сийярто не указал, что именно Роберт Бровди попал под запрет, однако командующий Силами беспилотных систем ВСУ взял на себя ответственность за атаки по нефтепроводу "Дружба".

