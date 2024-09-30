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Венгрия и Украина пришли к пониманию в важном вопросе: о чем идет речь

Глава МИД заявил о положительной динамике в решении вопроса защиты прав венгров в Украине

сегодня, 15:30
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Кравцев Сергей

Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул важность соблюдения Украиной как двусторонних, так и международных обязательств по защите прав венгерского национального сообщества. Как передает портал "Комментарии", об этом топ-дипломат Украины заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Венгрия и Украина пришли к пониманию в важном вопросе: о чем идет речь

Андрей Сибига и Петер Сийярто. Фото: из открытых источников

Андрей Сибига отметил, во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петера Сийярто стороны констатировали положительную динамику в решении этого вопроса и договорились о дальнейшем сотрудничестве для достижения консенсуса по всем чувствительным темам.

"Венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и выступают ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами", — высказался министр.

Разногласия о правах венгров в Украине появились из-за образовательного закона 2017 года, который касался языка обучения в школах для национальных меньшинств. Закон предусматривал, что после обучения на родном языке в начальных классах, средние и старшие классы должны переходить на украинский. Переходный период должен был закончиться в 2020 году.

В Закарпатской области проживает почти 150 тысяч этнических венгров, а примерно 170 школ предоставляют обучение на венгерском языке. Основное недовольство выражали не столько венгры в Украине, сколько правительство Венгрии.

Официальный Будапешт расценила этот закон как попытку ассимиляции, после чего неоднократно блокировала инициативы Евросоюза, направленные на поддержку Украины.

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