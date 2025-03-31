Венгрия готовится к аннексии части Украины: что известно

Россия распространяет очередной фейк уже не только против Украины, но и некоторых европейских стран. Цель – испортить отношения между странами. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, информация о том, что якобы Будапешт готовится к присоединению некоторых районов Закарпатья к Венгрии является фейком. Такую ложную информацию распространяют российские пропагандисты со ссылкой на опрос, проводимый Bethlen Gábor Kollégium.

Иллюстративное фото

"На самом деле: это очередной российский подлог, ведь Bethlen Gábor Kollégium является венгроязычным колледжем в городе Аюд в Румынии и не проводит никаких социологических опросов, что видно по соцсетям учебного заведения", — пояснили в Центре.

Отмечается, что на самом деле российские пропагандисты с помощью графического редактора создали фейковый опрос на украинском языке от имени колледжа. Также для сообщения сделали "таргетированную рекламу" без каких-либо ссылок на "опрос". Такие данные, как отметили в Центре, получили расследователи "Укринформ".

Чтобы якобы подкрепить свои фейки, россияне использовали фото села Колочава Хустского района Закарпатской области. Там преимущественно проживают украинские этнические группы: бойки, лемки и гуцулы.

"Цель фейка — распространение кремлевского нарратива об "Украине — искусственно созданной стране", которую нужно поделить, и манипуляция вопросом нацменьшинств, что негативно повлияет на отношения между Украиной и Венгрией", — подчеркнули в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, чем обернулась громкая операция Кремля в Курской области.



