Венгрия готовится к аннексии части Украины: что известно

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Кречмаровская Наталия
Россия распространяет очередной фейк уже не только против Украины, но и некоторых европейских стран. Цель – испортить отношения между странами. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, информация о том, что якобы Будапешт готовится к присоединению некоторых районов Закарпатья к Венгрии является фейком. Такую ложную информацию распространяют российские пропагандисты со ссылкой на опрос, проводимый Bethlen Gábor Kollégium.
Иллюстративное фото
Отмечается, что на самом деле российские пропагандисты с помощью графического редактора создали фейковый опрос на украинском языке от имени колледжа. Также для сообщения сделали "таргетированную рекламу" без каких-либо ссылок на "опрос". Такие данные, как отметили в Центре, получили расследователи "Укринформ".
Чтобы якобы подкрепить свои фейки, россияне использовали фото села Колочава Хустского района Закарпатской области. Там преимущественно проживают украинские этнические группы: бойки, лемки и гуцулы.
Напомним, портал "Комментарии" писал, чем обернулась громкая операция Кремля в Курской области.
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