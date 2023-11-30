Великобритания перебросила флот поближе к Ирану и России

Великобритания, реагируя на рост напряженности на Ближнем Востоке, отправила свой эсминец в Персидский залив. Кроме того, с начала декабря морская эскадра под командованием Великобритании начнет патрулировать воды Ла-Манша, Северного и Балтийского морей, охраняя подводные кабели. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Би-би-си.

Эсминец HMS Diamond

По словам министра обороны Великобритании Гранта Шеппса, в Персидский залив идет эсминец Королевского флота HMS Diamond. Там он присоединится к фрегату HMS Lancaster и трем минным тральщикам. Фрегат HMS Lancaster и три минных тральщика Королевского флота находятся в регионе Персидского залива с прошлого года. "

"Для Британии критически важно увеличить наше присутствие в регионе, чтобы защищать наши интересы во все более нестабильном мире", — сказал Грант Шеппс.

Британцы уверены, что отправка дополнительного корабля станет сигналом для Ирана и его сателлитов в регионе. Хуситы в Йемене и “Хезболла” в Ливане с началом войны в секторе Газа активизировались и пытаются наносить удары по Израилю. США с начала войны отправили в восточную часть Средиземного моря две авианосные группы, а в Красном море держат эсминец, который уже перехватывал ракеты и дроны, запущенные хуситами по Израилю. Министерства обороны Великобритании заявляет, что корабль поможет обеспечить свободу мореплавания и морской торговли через пролив Баб-эль-Мандеб — узкий вход в Красное море. Ежедневно через него проходит около пятидесяти торговых судов, а через Ормузский пролив — вход в Персидский залив, ключевой маршрут экспорта нефти — в два раза больше.

Что касается эскадры, которая будет охранять подводные коммуникации, то она будет состоять из семи кораблей, задача которых — патрулирование вод Ла-Манша, а также Северного и Балтийского морей.

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