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"Вагнер" будет жить: в Белоруси рассказали о будущем пригожинской ЧВК

Главу Белоруси уже упрекнули, что он не сдержал своего слова о гарантиях безопасности Евгению Пригожину

сегодня, 17:06
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Белоруси Лукашенко заявил, что наёмники ЧВК "Вагнер", которые после мятежи 23-24 июня разместились в республике, останутся в этом государстве. Об этом сообщают "Комментарии".

"Вагнер" будет жить: в Белоруси рассказали о будущем пригожинской ЧВК

Евгений Пригожин

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер", — заявил Лукашенко. - И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек".


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Напомним, что во время мятежа 23-24 июня именно договоренности с Лукашенко о возможности "уйти в Белорусь" остановили "марш справедливости" Пригожина в 200 километрах от Москвы. 23 августа самолет с Пригожиным и его свитой упал в Тверской области. Все пассажиры и экипаж авиасудна — 10 человек — погибли, в том числе и Евгений Пригожин.

Лукашенко открестился от гарантий безопасности Пригожину. 

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина", — заявил Лукашенко.

27 июня, сразу же после завершения мятежа, Лукашенко заявлял обратное:

"Я и сказал Пригожину: "Это — гарантия. Вплоть до того, что я выведу тебя в Беларусь и гарантирую тебе полную безопасность. И твоим ребятам".

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