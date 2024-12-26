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В Южной Корее оппозиция уже готовит импичмент и.о. президента: в чем он провинился

Хан Док Су не хочет заполнять вакансии в Конституционном суде, что ставит под вопрос окончательное отстранение Юн Сок Йоля от власти

26 декабря 2024, 20:33
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Николай Лисицын

В Южной Корее 27 декабря может произойти второй за две недели импичмент. Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Хан Док Су может быть отстранен по инициативе оппозиции.  И.о. президента не хочет назначать трех недостающих судей Конституционного суда — а это может помешать импичменту президента Юн Сок Йоля, чьи полномочия уже приостановлены 14 декабря, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Euronews.

В Южной Корее оппозиция уже готовит импичмент и.о. президента: в чем он провинился

Южнокорейский премьер Хан Док Су, исполняющий сейчас обязанности президента страны, может попасть под импичмент вслед за Юн Сок Йолем. Фото из открытых источников

Для одобрения импичмента требуется 200 голосов. Если Хану вслед за Юн Сок Йолем объявят импичмент, министр финансов Чхве Сан Мокк станет следующим исполняющим обязанности президента.

Оппозиция требует, чтобы Хан Док Су заполнил вакансии в Конституционном суде для эффективного рассмотрения обвинений в мятеже, выдвинутых против Юн Сок Йоля. Суд, в котором сейчас не хватает трех судей, должен поддержать импичмент Юна шестью из девяти голосов, чтобы официально прекратить его президентство.

Национальное собрание, контролируемое оппозицией, выбрало кандидатов на должности трех судей. Но Хан Док Су заявил, что не утвердит их без двухпартийного согласия. Шансов на консенсус мало: консервативная партия "Сила народа" заявила, что Хан не должен использовать президентские полномочия для назначения судей, пока Юн Сок Йоль формально остается на своем посту. Хан Док Су тоже считает, что, как и.о. президента, "должен сосредоточиться на поддержании стабильности, чтобы помочь стране преодолеть кризис, воздерживаясь при этом от осуществления значительных полномочий... включая назначения в конституционные институты".

Напомним, 3 декабря, президент Юн Сок Йоль объявил военное положение в связи с "потенциальной опасностью государственного переворота". Через несколько часов парламент Южной Кореи единогласно отменил военное положение. 

После отмены Юн Сок Йоль извинился перед народом и заявил, что "искренне сожалеет" о введении военного положения. Извинения не спасли его от импичмента. Хотя первое голосование в парламенте 7 декабря провалилось, 14 декабря со второго раза президенту объявили импичмент, он был отстранен от обязанностей. Конституционный суд Южной Кореи 16 декабря приступил к рассмотрению дела об  импичменте. Кроме того, 8 декабря Юн Сок Йолю объявили подозрение в госизмене. 



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Источник: https://ru.euronews.com/2024/12/26/south-korea-opposition-seeks-to-impeach-acting-president
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