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В ВСУ рассказали, как Украине усилить переговорные позиции

Украинцам не стоит полагаться на Трампа или кого-либо

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

На данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной – стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин.

В ВСУ рассказали, как Украине усилить переговорные позиции

В ВСУ обратились к украинцам. Фото из открытых источников

"Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная – стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — подчеркнул Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

"Всем всегда было на нас все равно. Удобство и собственные интересы, а никакие не ценности и борьба со злом управляют нашими союзниками. Мы давно вошли в период, когда каждый за себя. Если это осознать, не будет больше разочарований. Именно поэтому я постоянно говорю о бесполезности жизни в надежде, о новой реальности и необходимости к ней адаптироваться, потому что это все равно придется сделать", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, которая ездила в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально дружелюбную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично президенту Дональ". "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну. "Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5603
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