В Верховной Раде отреагировали на пошлины США для Украины: "экономический цинизм высшего сорта"

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины для Украины. По его словам, ввести 10% тарифов против Украины – это "экономический цинизм высшего сорта".

Даниил Гетманцев. Фото из открытых источников

Даниил Гетманцев отметил, что сейчас существуют разные противоречивые прогнозы, как новые пошлины США повлияют на Украину, однако не стоит рассчитывать на позитив. По его словам, пошлина в 10% не будет иметь прямого большого негатива, ведь экспорт Украины в США составляет 0,9 млрд долларов или 2% всего экспорта в 2024 году. По мнению Гетманцева, есть сомнения, следует ли Украине принимать зеркальные контрмеры на такой шаг Трампа.

Тем не менее, Гетманцев подчеркнул, что на Украину могут повлиять тарифы косвенно, которые Трамп ввел против других стран.

"Но да, глобальная торговая война будет бить существенно по экономикам наших экономических и торговых партнеров, прежде всего ЕС. Они будут замедляться. Так что генерировать меньше денег, что будет уменьшать возможности помощи нам", — отметил Гетманцев.

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объясняет, что партнеры будут включать протекционизм и защищать собственные рынки. В качестве примера Гетманцев напомнил прошлогодние блокировки экспорта украинской аграрной продукции в страны ЕС.

"Но вообще-то вводить 10% пошлины при дефиците нашей внешней торговли с США в 2,6 млрд долларов – экономический цинизм высшего сорта", – заключает Гетманцев.

Ранее портал "Комментарии" писали о реакции мира на новые тарифы США от Трампа.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа объяснили, почему США не ввели пошлины для России.