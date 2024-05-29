В Верховной Раде хотят засудить всех причастных к распространению темников

Пример Виктора Януковича ничего не научил действующее власти, заявила в Фейсбуке нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе. Таким образом, она отреагировала на скандал вокруг "Укринформа" и введение там темников. По ее словам, действующая власть надеется, что, учитывая войну, "ей ничего не будет".

Иванна Климпуш-Цинадзе

"Будет. Как председатель евроинтеграционного комитета ВР буду обращаться в правоохранительные органы и потребовать реального суда над строящими здесь Россию. И да, буду просить наших партнеров повлиять на этих царьков, если внутри страны они ничего давно не боятся. Другого выхода нет",

– заявила нардеп.

По ее словам, речь не идет о "раскачивании лодки", а о "латании в ней дыры", по которой все можем пойти ко дну.

Вместе с тем член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч отметил, что наиболее досадным в ситуации вокруг "Укринформа" является не то, что там делал Алексей Мацука по благословению Офиса президента, в то, что на проблему не реагировали так долго.

"Самое обидно – что обо всем этом было известно по меньшей мере с января, причем известно широкому кругу людей включительно с послами G7, а забегали и заговорили все об этом публично даже не после снятия Мацуки, а только после статьи на Украинской правде. Где вы все раньше были, такие порядочные, с вашим справедливым возмущением ситуацией в Укринформе? Его же крушили на ваших глазах и вы об этом знали",

– подчеркнул Паныч.

По его словам, когда начинают различать "порядочность ко времени" и "порядочность не ко времени", то это уже не совсем о порядочности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после скандала вокруг "Укринформа" народные депутаты намерены обратиться в Офис генпрокурора.



