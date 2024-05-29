В Верховной Раде хотят засудить всех причастных к распространению темников

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Ткачик Олеся
Пример Виктора Януковича ничего не научил действующее власти, заявила в Фейсбуке нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе. Таким образом, она отреагировала на скандал вокруг "Укринформа" и введение там темников. По ее словам, действующая власть надеется, что, учитывая войну, "ей ничего не будет".
Иванна Климпуш-Цинадзе
По ее словам, речь не идет о "раскачивании лодки", а о "латании в ней дыры", по которой все можем пойти ко дну.
Вместе с тем член Украинского центра Международного ПЭН-клуба Алексей Паныч отметил, что наиболее досадным в ситуации вокруг "Укринформа" является не то, что там делал Алексей Мацука по благословению Офиса президента, в то, что на проблему не реагировали так долго.
По его словам, когда начинают различать "порядочность ко времени" и "порядочность не ко времени", то это уже не совсем о порядочности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после скандала вокруг "Укринформа" народные депутаты намерены обратиться в Офис генпрокурора.
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