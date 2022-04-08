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В Великобритании хотят возглавить процесс по выдаче ордера на арест путина

Лайла Моран заявила, что Путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев

сегодня, 19:38
Автор:

Станислав Молчанов
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 Великобритания должна возглавить политический процесс по призывам к Международному уголовному суду о выдаче ордера на арест путина. Правительство Великобритании должно вынести постановление, определяющее российскую армию как террористическую организацию.

В Великобритании хотят возглавить процесс по выдаче ордера на арест путина

Лайла Моран (фото из открытых источников)

Об этом в комментарии Guildhallнеобходимости признания российской федерации террористическим государством.

С заявлениями о поддержке инициативы выступил целый ряд мировых политиков.

В частности, член Палаты Лордов парламента Великобритании, Лорд Алекс Карлайл, который ранее работал независимым консультантом по законодательству Соединённого Королевства Великобритании в сфере терроризма заявил, что уже сейчас, основываясь на фотографиях и других доказательствах преступлений России в Украине, правительственные структуры РФ такие как армия, Военно-морской флот, Военно-космические силы и политическая партия "Единая Россия" должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.должны быть внесены в списки террористических организаций в Великобритании и США.

Депутат парламента Канады, член Палат Общин и Национального комитета обороны Канады Джон МакКей поддержал определение России в качестве государства-террориста. Также, запрос о признании России государством-террористом депутат перенаправит Генеральному прокурору и Министру юстиции Канады.

Экс-министр обороны Литвы, депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что мировое сообщество должно вынести на повестку дня вопрос российского государственного терроризма.

Депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что военные преступления Путина в Украине, в частности взятие в заложники цивильного парамедика, позволяют квалифицировать действующий в России режим, как террористический.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия готовит манипуляции , чтобы настроить Европу против украинцев.


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Источник: https://ghall.com.ua/2022/04/08/v-velikobritanii-hotyat-vozglavit-protsess-po-vydache-ordera-na-arest-putina/
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